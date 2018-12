Ana Bárbara confiesa su tormentoso pasado

En una entrevista y al borde del llanto, Ana Bárbara abrió su corazón y recordó la profunda herida que las críticas hacía su físico y a su trabajo artístico le provocaron cuando siendo una jovencita entró en el mundo del espectáculo.

"Fue muy duro cuando apenas siendo una niña de 18 años había gente no me aceptaba y de frente criticaba mi físico o mi música porque no les gustaba".