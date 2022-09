Ana Bárbara confesó el trastorno alimenticio con el que luchó de joven

El trastorno alimenticio con el que luchó en su juventud

Ana Bárbara es una de las cantantes más importantes del género regional mexicano, sin embargo no todo fue perfección, pues durante su juventud declaró haber pasado por muchas complicaciones de salud antes de convertirse en la gran estrella que hoy vemos.

La intérprete de bandido confesó haber sufrido un trastorno alimenticio que le impedían estar en su peso ideal y por tanto lucir más delgada, cuestión que le ocasionaba mareos y malestares al momento de ensayar sus coreografías.

La cantante, quién recientemente nos impactó por su belleza como jueza de La Academia, aunque el actualidad ha logrado una estabilidad en su estilo de vida, recalcó lo complicado que fue durante su niñez y parte de su juventud el haber sufrido dicho trastorno alimenticio.

El trastorno alimenticio con el que luchó en su juventud

El trastorno alimenticio con el que luchó en su juventud

Recientemente la intérprete de "Y lo Busqué" reveló en una entrevista en exclusiva que durante su niñez sufrió un trastorno alimenticio del cual asegura no se avergüenza hablar y que eso le ha permitido a personas cercanas poder enfrentar dicha enfermedad.

"Yo lo tuve desde niña y sin saberlo; yo lo supe años después de que estaba en medio de un huracán muy grave ya en el nivel que yo estaba", "‘Mi problema de trastorno empezó cuando participé en Miss México, no lo sabía, yo creía que hacer una dieta y comer lechuga no estaba mal, a mi psicólogo le decía que no quería comer que no podía", dijo.

En la actualidad con disciplina, tratamiento y un nuevo estilo de vida logró superar dicho bache y lucir una figura envidiable.

Te puede interesar: Ana Bárbara celebra El grito de Independencia vestida de charra

¿Qué edad tiene Ana Bárbara?

¿Qué edad tiene Ana Bárbara?

Nacida el 10 de 1971, Altagracia Ugalde Mota es una reconocida cantante, actriz, compositora y productora musical mexicana que en la actualidad tiene 51 años de edad.

El paso de Ana Bárbara por la música y el mundo del espectáculo la define como una de las intérpretes más valiosas del regional mexicano, quien con sus temas y pegajosas coreografías logró imprimirle su propio sello a la industria.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!