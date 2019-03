Ana Bárbara ROMPE en llanto y revela la razón de su tristeza (VIDEO)

La sensual artista mexicana Ana Bárbara compartió un emotivo video a través de su cuenta personal de Instagram revelando una enorme tristeza que siente en estos momentos.

Ana Bárbara de 48 años de edad, en una de sus recientes publicaciones en redes sociales, había presumido su sensual cuerpazo con un ajustado bikini, deleitando la pupila de sus fieles admiradores, aunque tal parece que está pasando por un momento de tristeza en su vida.

La cantante mexicana decidió revelar el motivo de su tristeza, y fue debido a que extrañaba la compañía de su hijo Emiliano.

Aquí te compartimos el videoclip donde participó el hijo de Ana Bárbara

"En este momento es la nostalgia la que llena mi corazón sólo de pensar en lo vivido con los pedazos de mi alma y que me alientan a seguir adelante trabajando incansable cada día. ¡Se cuántas Madres luchan por lo mismo así que sigamos fuertes valientes que son mi espejo y ustedes me inspiran! ¡Gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando lo que digo lo que siento el tenerlos me inyecta amor y me llena de energía!. Escribió Ana Bárbara.