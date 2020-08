Ana Bárbara ROMPE EN LLANTO al cantarle emotiva canción a su padre

Ana Bárbara es una de las hermosas y aclamadas cantantes mexicanas que se ha destacado en el mundo de la música regional mexicana y recientemente ha puesto llorar a sus fans al interpretar una emotiva canción a su padre.

No es para menos que la bella Ana Bárbara en esta ocasión se encargara de inundar de ternura las redes sociales al compartir un video en el que aparece protagonizando un emotivo momento al cantar junto a su amado padre, Don Antero Ugalde.

Ana Bárbara llora al cantarle a su padre

El emotivo video fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la Reina Grupera publicó la bella grabación en la que se le aprecia interpretando el tema Jacinto Cenobio, una canción del género ranchero la cual es la preferida de su papá, lo cual sin duda dejó a más de uno conmovido.

En la publicación la cantante mexicana describió: QUEDAMOS DE ACUERDO. Es una frase muy especial de esta hermosa canción JACINTO CENOBIO que aunque sé que de cantarla me puede salir mejor, pero se las comparto porque si me falló fue porque de plano me ganó la emoción.

No es para menos que de forma casi inmediata los fieles fans y seguidores de la reconocida intérprete se hicieron presentes en la publicación para llenarla múltiples elogios y un sinfín de piropos, en los cuales se resaltó lo linda que es su relación con sus padres y familia en general.+

Cabe destacar que la publicación ha alcanzado más de 200 mil reproducciones y ha recibido un sinfín de comentario de los que resaltan los siguientes: Que emoción me hiciste a llorar, eres una bendecida te aman tus padres; Lloré, que forma de cantar, que voz, que dicha tener a tu padre y verlo como canta contigo; Que dicha tener tu padre. Dios los bendiga, entre muchos otros.

