Ana Bárbara: De ladito luce sus torneadas piernas ¡Diosa!

Una de las bellas y talentosas cantantes mexicanas es sin duda alguna Ana Bárbara, quien ha deleitado la pupila de sus fans con su hermosa figura de infarto y en su cuenta oficial de Instagram ha infartado a varios de sus seguidores.

A sus 50 años de edad, la reina grupera sabe cómo enloquecer a sus seguidores y lo hace posando con prendas súper coquetas que resaltan cada parte de su hermosa figura y su reciente imagen no fue la excepción.

En La Verdad Noticias te hemos compartido que Ana Bárbara es una mujer dedicada al ejercicio, razón por la cual ha sido la envidia de las mujeres que desean tener su cuerpazo, pero ¿Qué es lo que vuelve locos a los hombres?

Ana Bárbara paraliza las redes con un sexy look

Ana Bárbara conquista Instagram con una caliente fotografía

A través de su perfil social de Instagram, la cantante mexicana no perdió la oportunidad de enseñarles a sus fans el sensual look de brillantes que usó durante un programa de Telemundo, por lo que no dudó en presumir un sexy vestido.

La ajustada prenda en color negro tenía un pronunciado escote que resaltaron sus enormes atributos, pero lo que dejó babeando a más de uno, fueron las torneadas piernas de la famosa, quien a sus 50 luce más guapa que nunca.

Tras aquella sensual fotografía, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y comentaron que Bárbara es una mujer muy hermosa, preciosa y toda una diosa, pues con el paso de los años aún conserva una envidiable figura.

La intérprete de “Bandido” cuenta con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram y cada vez que Ana Bárbara es invitada a un programa de televisión, siempre luce radiante y hermosa con sus diferentes vestuarios.

¿Te gustó el look de la famosa? ¿Admiras la figura que luce a sus 50 años de edad?

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!