Ana Bárbara ALARMA a sus fans por demanda que ha realizado ¿Qué le pasó?

Ana Bárbara es una de las cantantes más destacadas de la música mexicana, ya que ha sabido ganarse el cariño de los mexicanos con sus grandes temas que ya son un clásico de la música regional del país.

Lamentablemente la cantautora Ana Bárbara, originaria de San Luis Potosí, se encuentra profundamente molesta y triste porque le hackearon su cuenta de Facebook, lo hace público y ya puso la denuncia correspondiente.

Hay que destacar que Ana Bárbara, cantante de temas musicales como Que poca y La trampa, le pide a sus seguidores que estén al pendiente de cualquier publicación extraña que se pueda hacer, ya que su Facebook le fue hackeado.

El mensaje de Ana Bárbara tras ser hackeado su FB

“Pedazos de mi alma!!! Acaban de hackear mi cuenta de Facebook y ahora están intentando hackear mi cuenta de aquí de @Instagram”.

Es de esa manera que la cantante Ana Bárbara le pide a sus fans que la ayuden a reportar la página falsa en Facebook y espera que todo se solucione, aunque también lamenta haber perdido mucho material que tenía colocado en dicha red social.

Ana Bárbara es considerada en México como La Reina Grupera, pues es una de las cantantes mexicanas con más seguidores en redes sociales y diariamente está en contacto con sus fans a través de ellas.

En cuento a su éxito musical, la bella Ana Bárbara le ha llegado a su público con temas como Bandido, Me asusta pero me gusta, Loca y Cómo me haces falta, que son algunos éxitos más actuales con los que se ha colocado dentro de las favoritas de la música regional.

Cabe destacar también que en las últimas semanas Mi corazón, dueto entre Ana Bárbara y el grupo Bronco, se ha colocado en el gusto del público de ambos artistas mexicanos, pues es un tema novedoso que pone en alto ese estilo musical.