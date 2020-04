Amy Winehouse tendrá homenaje en línea del Grammy Museum HOY

Amy Winehouse será homenajeada a nueve años de su muerte por parte del Grammy Museum en un evento online que tendrá lugar este 30 de abril y 1º de mayo.

Por dos días consecutivos, a través de una trasmisión en el Instagram oficial del Grammy Museum presentará el “Amy Winehouse: This is Beyond Black” en punto de las 2 de las tarde.

El Instagram Live del Grammy Museum tendrá como anfitriona a la periodista, Eve Barlow e invitados especiales como la diseñadora y estilista personal de Amy Winehouse, Naomy Parry, la amiga de la intérprete, Catriona Gourlay y el cantante R&B, Jojo.

El homenaje virtual para Amy Winehouse también incluirá un recorrido por la exhibición “Beyond Black - The Style of Amy Winehouse” del Grammy Museum, enfocada en la influencia en el mundo de la moda de la cantante.

En enero de este año, el Grammy Museum inauguró la exhibición, “Beyond Black - The Style of Amy Winehouse” en honor a la intérprete de 27 años de edad al momento de su muerte.

Desafortunadamente, la contingencia por coronavirus provocó que el Museo del Grammy cerrará sus puertas tan solo unas semanas después de abrir la exhibición en honor de Amy Winehouse, por lo que presentarán el tour virtual en Instagram Live.

“Amy Winehouse es uno de los notables de la música cuyo increíble poder y expresión conmovedora en cada palabra y nota que cantó con su voz distintiva no tiene comparación con ningún otro artista en la historia de la música”, expresó el Museo.

“Beyond Black - The Style of Amy Winehouse” presenta una variada colección de vestidos, conjuntos, zapatos, joyería y accesorios usados por la intérprete de “Back in Black” en vídeos musicales y presentaciones en concierto y ceremonias de entregas de premios como los Grammys.