Amy Winehouse: La TÓXICA relación que la llevó a la muerte

Amy Winehouse La TÓXICA relación que la llevo a la muerte

Amy Winehouse fue una de las cantantes más talentosas de todos los tiempos, pero lamentablemente, tuvo una trágica y tóxica historia de amor que terminó con su vida y aunque ha sido una de las más contadas en el mundo, te la recordamos en conmemoración a los 9 años de su partida.

Muchos sabían que ella era luz pero se enamoró del hombre equivocado y se empezó a apagar poco a poco hasta morir de amor, pues aquel día 23 de julio la noticia más triste recorría el mundo, la reina del jazz, soul y ska, su voz era única pero a sus 27 años se apagó, falleció, fue encontrada sin vida en su departamento en Londres.

La relación toxica que mató a Amy Winehouse

Amy Winehouse fue una mujer talentosa que escribía canciones de lo doloroso que es un amor no correspondido como el que ella vivió en carne propia, se enamoró de un hombre que la llevó al abismo de las drogas, pues se le veía destrozada cuando el hombre que consideraba su Dios, el amor de su vida un día la deja para regresar con su ex, por lo que escribió una canción para desintoxicar un poco su corazón: Back to Black.

Amy Winehouse y Blake Fielder

El hombre que le destrozó la vida a Amy Winehouse

En el 2007, Amy Winehouse y Blake Fielder contrajeron matrimonio, se casaron por lo civil, ellos duraron muchos años de relación tóxica, él era un hombre con muchos vicios, y fue justo por él que Amy empezó a consumir drogas, hasta llevarla a la muerte.

Amy no murió de sobredosis, ella murió de amor, y lo hizo de la manera más cruel, fue poco a poco con cada desprecio, el saber que hiciera lo que fuera nunca lograría que Blake Fielder realmente la amara, nunca llegó a formar una relación estable con él.

Amy y su esposo Blake

Muchas veces que se le vieron rasguños en sus brazos, ella adelgazó demasiado, muchos se preocupaban pero nadie hizo nada para ayudarla ni siquiera su padre, un hombre que solo la explotó.

Hay que recordar que en uno de sus documentales, cuenta como un día ella dijo que quería alejarse de todo y le pidió a su padre tomar unas vacaciones, pero su padre fue un mezquino y no le avisó que no tendría ese momento para ella. Se llevó un equipo de grabación cosa que molestó mucho a Amy.

El amor era demasiado tóxico que a la primera que el hombre la llamó, ella volvió. En 2007 Blake y Amy volvieron a retomar su relación. Fielder dijo en alguna ocasión:

“Nos amamos de una manera intensa y probablemente de una forma mal sana y co dependiente”.

Amy y los golpes que presumía ante la prensa

El fin trágico de Amy Winehouse

En el documental "Amy Winehouse: the Untold Story" viene como ellos peleaban : “Tuvimos un argumento, perdimos el control y yo rompí una botella y se me enterraron algunos cristales. Ella me vio con miedo o amor o lo que fuera que fuera eso y como una extraña nuestra de amor se hizo lo mismo a ella”.

La trágica muerte de Amy Winehouse

Cabe recordar que en agosto ella no pudo más, las drogas estaban en su vida como una maldición y tuvo que cancelar múltiples conciertos, Amy Winehouse se había deshecho en público. Como había escrito en el tema que titulaba el disco que la consagró, Back to black: "Morí cientos de veces" y un 23 de julio de 2011 fue la última y definitiva. Una muerte lenta, solitaria, previsible y precoz.