Amy Schumer habla sobre la broma incomoda a Kirsten Dunst en los Oscar 2022

Si bien la discusión de Will Smith y Chris Rock sobre la mención del comediante del cabello de Jada Pinkett Smith probablemente se lleve la palma por el momento más comentado de los Premios Oscar 2022, hubo otra broma controvertida hacia el final de la noche que involucra a Amy Schumer y Kirsten Dunst.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la comediante fue la anfitriona de los Premios de la Academia por primera vez junto con su colega comediante Wanda Sykes y la actriz Regina Hall, las tres sin duda sobresalieron en su papel de mantener la noche lo más divertida y entretenida posible.

Sin embargo, hubo una broma por parte de Amy que no le cayó bien al público. El sketch implicaba que la estrella caminaba entre la multitud explicando a los espectadores qué eran los rellenos de asientos y cómo funcionaba el proceso.

Los Oscar decidieron traer de vuelta anfitriones para sus premios 2022.

Los ocupantes de asientos son una ocurrencia común durante las entregas de premios, en caso de que un miembro de la audiencia con un asiento principal deba salir, un ocupante de asientos se abalanza para evitar que la multitud parezca vacía en la televisión.

Mientras la presentadora caminaba entre la audiencia de los Oscar 2022, se acercó a Jesse Plemmons y Kirsten Dunst. Los dos han estado casados desde 2016 y ambos protagonizaron The Power of the Dog de Jane Campion, que ganó el premio a la Mejor Dirección. Jesse fue nominado a Mejor Actor de Reparto, mientras que Kirsten fue nominada a Mejor Actriz de Reparto.

Cuando Amy se encontró con la pareja nominada al Oscar, en tono de broma señaló a la estrella de Virgin Suicides y se refirió a ella como un relleno de asiento. La instó a ponerse de pie, ocupando su asiento, y comenzó a conversar con el actor de Friday Night Lights.

Momento de la broma en los Oscar 2022.

Él trató de aclarar que la estrella en realidad era su esposa, a lo que la actriz de Life and Beth respondió: "¿Estás casada con un relleno de asientos? Eso es raro...".

Los espectadores recurrieron inmediatamente a las redes sociales para expresar su disgusto por la parte incómoda y escribieron: "Amy Schumer acaba de hacer una broma acerca de que Kirsten Dunst ocupará un asiento y Jesse Plemons (su esposo) tampoco lo aceptaría", como otros lo llamaron. insípido" y "energía de chica mala".

Como lo demuestra la confusión después de que Will abofeteó a Chris, a menudo es difícil saber durante los Oscar lo que está planeado y lo que no, y ahora el comediante se asegura de aclarar las cosas.

Amy Schumer recurrió a Instagram Stories para disculparse y explicar que: "Aprecio el amor por Kirsten Dunst. ¡Yo también la amo! Esa era una parte coreografiada en la que estaba. No le faltaría el respeto a esa reina de esa manera".

