Amy Lee se inspiró en Billie Eilish para el nuevo álbum de Evanescence

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish ha recibido mucho apoyo de la comunidad rockera recientemente. Una de las últimas en mostrar su admiración por la cantante de 'Bad Guy' fue Amy Lee de Evanescence, quien reveló que ve un poco de sí misma en Eilish.

Mientras hablaba con Consequence of Sound sobre el nuevo álbum de Evanescence, The Bitter Truth, Lee compartió que encontró algo de inspiración en la música de Eilish. "Escucho todo tipo de música. Si soy completamente honesta, no escucho solo rock”, dijo.

“No es que no me guste. Por supuesto que sí. Me encantan los temas del nuevo álbum Bring Me the Horizon. Ese es mi nuevo álbum de rock favorito y lo será por un buen tiempo. Pero, mis gustos están por todos lados", agregó Lee.

Y añadió: "Realmente me encanta el buen pop oscuro. Entonces, con Billie Eilish, incluso más que su estilo, que es muy oscuro, lo que realmente amo de ella es su autenticidad. Veo muchas cosas en ella que me recuerdan a mí misma, especialmente cuando era más joven".

Billie Eilish inspiró el nuevo álbum de Evanescence

Lee continuó: "Me inspiro en todo tipo de cosas, incluso si es solo en la forma en que alguien arregló las canciones. Como, 'Oh, no terminó el tema en el coro. ¿Por qué no hacemos algo así?’”.

El nuevo álbum de Evanescence encuentra al grupo regresando a un ambiente más rockero después de explorar un enfoque orquestal en su anterior álbum ‘Synthesis’. ‘The Bitter Truth’, el álbum que ha sido inspirado (en parte) por Billie Eilish, llega el viernes 26 de marzo.

