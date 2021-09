Amy Adams rompe el silencio y habla sobre la secuela de Encantada

Amy Adams dice que hay 'mucho más' cantando y bailando en la secuela de 'Encantada'

Los fanáticos de Encantada han estado esperando casi 14 años para descubrir qué ha estado haciendo la princesa Giselle y ahora la espera casi ha terminado.

Mientras aparecía en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon el jueves (16 de septiembre), Amy Adams ofreció una actualización de la secuela de Disney +, titulada Disenchanted , que se filmó este verano.

Hace poco en La Verdad Noticias te informamos que los participantes finalizan rodaje de “Desencantada” la secuela de Encantada con Amy Adams, por lo que cada vez falta menos para ver la cinta.

¿Qué dijo Amy Adams sobre la secuela de Encantada?

"Lo filmamos en Irlanda", compartió Adams, quien interpreta a la princesa de Andalasia en la película, y que cuenta con casi un millon de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“Todos han vuelto. También tenemos grandes incorporaciones al elenco. Tenemos a Maya Rudolph. Ella interpreta a la 'mala', así que nos divertimos mucho juntos ".

Habrá más musica en la secuela de Encantada

Desencantada llegará a los cines muy pronto

También habló de los otros cambios que los fans pueden esperar de Desencantada:

“Hay mucho más canto y mucho más baile, lo cual fue humillante. La última vez que bailé tanto como se me exige en esto, tenía 20 años y ahora no tengo 20. Se siente diferente a los 40. En mi corazón, me veo como si tuviera 20 años cuando bailo, y luego miraba la reproducción y decía: 'Vaya, eso no es lo mismo' ”.

La película original se centró en Giselle de Amy Adams, una princesa del reino animado de Andalasia que sueña con vivir feliz para siempre con su príncipe (James Marsden).

Sin embargo, después de que la reina malvada (Susan Sarandon) la envíe a la Nueva York del mundo real, se ve obligada a navegar por este nuevo mundo y vida mientras se enamora de un abogado de divorcios (Patrick Dempsey).

La secuela de Enchanted , que llegó a los cines en 2007, ha estado en desarrollo durante años. Adam Shankman firmó para dirigir Disenchanted en 2016.

Marsden, Dempsey, Sarandon e Idina Menzel volverán a interpretar sus papeles. Rudolph se burló de su papel a principios de este año al tuitear: “¿Qué es un buen cuento de hadas sin un gran villano? Los veré en Andalasia mis preciosas ".

Mientras The Tonight Show celebraba el regreso de Broadway esta semana, Fallon también señaló que Adams se está preparando para debutar en el West End para la reposición de la obra de Tennessee Williams The Glass Menagerie .

“Tengo mucho respeto por el oficio de la actuación escénica y los musicales y los ocho espectáculos a la semana. Espero con ansias el desafío ”, dijo Adams sobre la próxima producción que se inaugurará en mayo de 2022.

Ella agregó: “Creo que durante este tiempo en el que no teníamos teatro en vivo, realmente me di cuenta de cuánto lo extrañaba. No solo ser un miembro de la audiencia, sino ese intercambio de energía que ocurre en el teatro ".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.