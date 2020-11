Amy Adams intentó cantar como Billie Eilish; su hija reacciona al fallido cover

Durante una entrevista el 24 de noviembre con Late Night with Seth Meyers , la estrella de Arrival, Amy Adams, admitió que probó un par de instrumentos durante la cuarentena que fueron regalados por su esposo Darren Le Gallo.

Sin embargo, aunque adquirió algunos pasatiempos musicales, la nominada al Oscar explicó que "no se mantuvieron".

"Soy una gran fanática de los instrumentos de cuerda, aparentemente. Probé el ukelele, la mandolina", recuerda la actriz. "Mi esposo me compró este hermoso violonchelo para Navidad hace un par de años. No puedo tocar el violonchelo".

La actriz habló sobre su cover de Billie Eilish

La actriz habla sobre Billie Eilish

La mujer de 46 años compartió que probó una canción popular de Billie Eilish una vez, pero su hija de 10 años, Aviana Olea Le Gallo , no quedó impresionada.

"Traté de aprender 'Party Favor' de Billie Eilish", dijo. "Y mi hija me dijo: 'Sí, no puedes, no puedes cantar Billie Eilish'".

En cuanto a la razón detrás del ambicioso regalo del violonchelo, Amy le dijo al presentador Seth Meyers que su esposo estaba apoyando su pasión por los instrumentos de cuerda que ella "no puede tocar".

Mientras estaba en el programa nocturno, Amy también habló sobre su papel de Bev Vance en la nueva película de Netflix dirigida por Ron Howard Hillbilly Elegy , que también está protagonizada por Glenn Close.

La película, basada en las memorias de JD Vance del mismo nombre, se centra en tres generaciones de la familia Appalachian Vance y su viaje a través de la pobreza, el abuso doméstico y la adicción.

"Tengo un gran sentido de responsabilidad al interpretar a alguien que está ahí afuera", reveló Amy, en referencia a interpretar a alguien que todavía está vivo. "Y sé que va a estar viendo esto. Pero fue increíblemente valiente y lo está haciendo muy bien, así que eso ayuda".

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Ella continuó: "Quiero decir, sí, todo sobre eso. Como pensar en el look. Ella también estaba pasando por un momento muy difícil en la película, así que nuevamente, estoy muy agradecida por su participación".

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.