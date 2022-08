Amparo Serrano ¿Cuál fue la famosa empresa que fundó tras dejar Flans?

Amparo Serrano, fue una diseñadora gráfica, artista y ex integrante de Flans, que recientemente falleció en la Ciudad de México después de varios días hospitalizada tras un accidente doméstico.

Lamentablemente, la artista y diseñadora gráfica Amparo Serrano, conocida como “Amparín” de Distroller, falleció la tarde de este viernes en la Ciudad de México, en donde permaneció hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico. Tenía 57 años.

Hay que destacar que apenas el pasado jueves una de sus hijas, Camila West, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje destacando la fortaleza de su madre y pidiendo un milagro para que se recuperara, pero tristemente la exestrella del grupo Flans falleció.

Hijos de la cantante pidieron oraciones

Mensajes de los hijos de la cantante

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es cida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chin...ona que el planeta puede tener”.

“Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos unánse a una oración”.

Eso fue lo que escribió la hija de la famosa excantante de Flans, dando a entender que Amparín estaba pasando por una gran dificultad de salud.

¿Cuál fue la marca que fundó Amparín?

Es imposible hablar de Amparín sin hablar de Distroller®. Digamos que uno no vive sin el otro, pues cuenta la leyenda que Distroller® nació el mismo día que Amparín, pero los inicios de la marca fueron hace ya casi quince años. Todo inició con un juego de mesa llamado “El Picudo”, donde el fin era descubrir quién era el más “mamila”.

Pronto, Amparín crea al personaje del Dr. Chui, quien alivia todo tipo de males del alma con una línea de chamoys “medicinales”. Estos productos eran tan ácidos que “destruían” la flora intestinal, por lo que nunca salieron a la venta, pero sirvieron para instituir el nombre de la marca: Distroller®.

Posteriormente, Amparín comenzó a pintar regalos hechos a mano para sus familiares y amigüis más cercanos. El talento de “Amparín” y la demanda de este “hobby” provocaron el nacimiento formal de Distroller® bajo la razón social de Amparín, S.A. de C.V.

Distroller® es una marca que utiliza el folclor, la cultura, lo divertido y lo triste de la vida para crear diseños llenos de color, e incluso buen humor. La imagen caricaturizada de la Virgen de Guadalupe dió a conocer la marca en sus inicios.

Cabe destacar que entre sus productos de la marca de Amparo Serrano se encuentran pulseras, peluches, muñecas, dulces y útiles escolares. Actualmente, Distroller tiene tiendas a nivel nacional y hoy su éxito ha llegado a también a Latinoamérica, Estados Unidos y España…..

