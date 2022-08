Amparín Serrano ¿Por qué la corrieron de Flans?

La muerte de Amparo Serrano sorprendió a la comunidad empresarial y artística, pues la creativa se volvió muy exitosa y popular con la marca Distroller, pero también tenía muchos amigos en el mundo del espectáculo, ambiente en el que se desarrolló de joven.

Destaca que Amparín, como era conocida, tuvo un breve paso por el talentoso grupo Flans, y en una entrevista de hace un año con Mara Patricia Castañeda reveló por qué la corrieron del grupo.

Aunque pocos conocían en el mundo del espectáculo, la famosa excantante y empresaria Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín Serrano, en alguna ocasión reveló la verdad de porque la sacaron del grupo Flans.

¿Por qué corrieron a Amparín Serrano de Flans?

“Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida”.

Eso fue parte de la confesión que hizo la creativa a la periodista de espectáculos, pues señaló que Mildred Villafañe fue quien la sacó del proyecto musical, por eso:

“Le tuve mucho rencor durante mucho tiempo y hace poco me invitó a comer, y fui y entendí su parte porque estábamos muy chicas; yo tenía 18 y ella 24”.

Además, la ahora fundadora de la marca Distroller reconoció: “Sí me pegó mucho, de por si no soy alguien que tiene la estima muy alta. Cuando me corren, mi estima bajó al cero, realmente muy mal. A partir de lo de Flans, siento que mi estima... ahí si tenía un poco, pero se me bajó”.

Amparo por fin reveló que motivó su salida de Flans: “Me corrió Mildred porque ella pensaba… En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces, tenía que terminar la carrera de diseño y Mildred quería que dejara esa carrera, y yo no podía dejar esa carrera. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara”.

“Pero yo estaba muy comprometida. Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso".

Los nuevos proyectos de la artista

Cabe destacar que su salida de la banda Flans no significó el fin de su carrera musical, pues Amparín Serrano todavía incursionó en otro proyecto: “Cuando me corre Mildred… Le agradezco, porque cero talento, no entiendo cómo me atreví, esos son pantalones, de verdad. Pero luego me lancé de dueto con otro cuate y es donde me escogen para salir en la revista Eres”.

