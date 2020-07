Amor de Familia: conoce al elenco de esta nueva telenovela de Tv Azteca

Desde hace un mes Tv Azteca no sorprendió con la inclusión de una nueva telenovela turca dentro de sus contenidos “Amor de Familia”, una historia que ha logrado conquistar a la audiencia gracias a su gran elenco, y aquí te presentamos a sus artistas principales.

Pero antes, recordemos que “Amor de Familia” se ha convertido en una de las apuestas más fuertes de la televisora para aumentar su rating, pues es una historia que además de contar con excelentes estrellas guarda una gran historia.

Secretos familiares, pasado turbio, adicciones y romance son algunas de las cosas que podrás disfrutar en esta nueva telenovela de origen turco que promete mantenernos pegados al televisor. Y no te preocupes si aún no has comenzado a verla, pues aquí te presentamos algunos de los detalles de sus personajes.

Conoce al elenco de “Amor de Familia”

No queda duda que “Amor de Familia” ha logrado conquistarnos a través de su historia, que se encuentra inspirada en la popular serie británica “Shamless”, y por sus guapos protagonistas Hazal Kaya y Burak Deniz.

Hazal Kaya como Filiz Elibol

Esta actriz de 29 años de edad le da vida al personaje de Filiz Elibol, la gran protagonista de “Amor de Familia”, una mujer que después del abandono de su madre y los problemas de alcoholismo de su padre, se ve obligada a cuidar de sus cinco hermanos.

Burak Deniz como Baris Savas

Originario de Estambul Turquía, Burak Deniz le da vida Baris, quien es prácticamente el galán de esta historia y quien hace todo lo posible para ayudar a Filiz y su familia. Sin embargo este personaje esconde un oscuro pasado que podría afectar su romance con ella.

Nesrin Javadzadeh como Tülay

Nesrin Javadzadeh es la actriz que interpreta a Tülay, la mejor amiga y vecina de Filiz, un personaje con un peso muy especial pues representa uno de los principales apoyos de la protagonista en sus diferentes situaciones.

Reha Özcan como Fikri Elibol

Este actor le dará vida a Fikri Elibol el padre de la protagonista, quién después de sufrir el abandono de su mujer y vivir en medio de la pobreza se refugiara en el alcohol, desencadenando varios de los problemas que sufre su familia.