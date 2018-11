Amigos de la cantante Ariana Grande la sorprenden con mariachi

La famosa cantante estadounidense, Ariana Grande recibió una agradable sorpresa de sus amigos a pocos días de haber terminado su noviazgo con el comediante Pete Davidson. Y es que la ruptura de ambos famosos se debió a la repentina muerte del rapero Mac Miller, quien era su ex novio de la intérprete.

El corto tiempo que Ariana Grande ha estado asimilando su situación sentimental, tras la ruptura con el comediante; sus amigos la sorprendieron con mariachi.

A través de su cuenta social de Twitter, la cantante Ariana Grande compartió algunos videos y fotografías de la sorpresa que le hicieron sus amigos.

Sus amistades Victoria Monet, Alfredo Flores y Tayla Parx se encontraban en su casa, y de pronto, otras personas llegaron a la propiedad con todo y mariachi, al ver al grupo cantar, la cantante Ariana Grande se sorprendió por su inesperada llegada.

"No puedo creer que mis amigos me trajeron mariachis anoche, fue salvaje. Creo que eso es lo mejor que alguien ha hecho por mí". Comentó Ariana Grande.

Ariana Grande también reveló que se encontraba pasada de copas y que de pronto había en su jardín marichis, diciendo que era algo loco.

En una de sus publicaciones en Twitter la famosa Ariana Grande reveló como se encontraba después de la sorpresa de los mariachis:

"Después desperté con un cerdo en mi pecho, no lo sé hombre… Puede que la vida no sea lo que esperas pero no está tan mal". Dijo Ariana Grande.