Amigos cercanos de Cara Delevingne podrían llevarla a rehabilitación

Después del vídeo de la modelo Cara Delevingne que se viralizó en donde se le veía en con un comportamiento muy errático y extraño que ha preocupado casi al mundo entero. Todo parece indicar que podría estar en una crisis mental o abusando de sustancias tóxicas.

También, varios de sus amigos cercanos están comenzando a preocuparse de la situación. Por ejemplo, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, Margot Robbie quedó muy preocupada al visitar a la modelo y encontrarla en ese estado.

De modo, que la publicación estadounidense del TMZ ha revelado más información al respecto, incluso que sus amigos cercanos ya están pensando en intervenir y llevar a la modelo a rehabilitarse.

El TMZ cuenta la posibilidad de que Cara Delevingne sea ingresada a rehabilitación

Cara Delevingne preocupó a todos por su aspecto.

Esto es lo que el TMZ informó sobre la situación de la modelo Cara Delevingne: "Nos dijeron que Cara ha estado luchando por un tiempo, inicialmente con problemas de salud mental, pero ahora las personas más cercanas a ella creen que también necesita rehabilitación".

Sus amigos, como Margot Robbie quien salió llorando después de visitar a la modelo, están comenzando a tomar con mucha preocupación la situación de su amiga, pues no solo es el vídeo que se viralizó, también está comenzando a desatender su carrera profesional pues no asistió a la New York Fashion Week.

El portal TMZ también reveló que aparentemente la modelo también responde que sí entraría a rehabilitación, sin embargo, aún no ha definido alguna fecha.

Te puede interesar: Culpan a Amber Heard de la recaída en las drogas de Cara Delevingne

¿Cuántos años tiene la Cara?

Cara Delevingne tiene esta edad:

La talentosa modelo y actriz Cara Delevingne actualmente tiene 30 años, ella nació el 12 de agosto de 1992 en Londres, Inglaterra.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!