Amigo de Will Smith afirma que la bofetada fue provocada por un trauma infantil

El estallido repentino e impactante de Will Smith en la ceremonia de los Premios Oscar 2022 fue desencadenado por un trauma infantil, afirmó un amigo de la estrella.

El actor de 53 años emitió una humillante disculpa a Chris Rock el martes después de subir al escenario de los Premios de la Academia y abofetearlo en vivo.

Su victoria en el Oscar está ahora "bajo revisión" tras su comportamiento, que él mismo ha admitido que es "inaceptable e imperdonable".

El comediante, de 57 años, hizo referencia a la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia, al bromear diciendo que no podía esperar a "GI Jane 2".

A pesar de que inicialmente parecía reírse, el comportamiento de Will pareció cambiar abruptamente cuando irrumpió en el escenario y abofeteó a Chris en la televisión en vivo.

“Quiero disculparme con la academia y mis compañeros esto es un momento hermoso y no estoy llorando por haber ganado un premio, sino por haber brillado con toda la gente. El amor te hace realizar cosas locas” #WillSmith tras ganar a Mejor Actor #Oscars @willsmith



By: Sinned pic.twitter.com/uv4vd0Yeuv — Run Run TV (@RunRunTVMx) March 28, 2022

Chris intentó reírse del momento incómodo, que inicialmente los fanáticos creían que era parte del espectáculo, pero la atmósfera en la sala cambió cuando Will gritó furiosamente: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Según las fuentes, el amigo cree que Will fue "impulsado" a reaccionar violentamente después de su trauma infantil.

Han sugerido que Will podría haber recordado sentirse impotente cuando tenía nueve años y fue testigo de cómo su padre, Willard Carroll Smith Sr., golpeaba a su madre.

Una fuente cercana a Mark Manson, quien coescribió las memorias de Will de 2021, le dijo a The Sun que está "horrorizado" por el giro de los acontecimientos y se siente avergonzado.

Afirmó que Will está feliz de "tener algo para sus problemas infantiles no resueltos y hará lo que pueda para corregir su momentáneo lapso de juicio".

La fuente agregó: "Esencialmente, sin embargo, Will se sintió profundamente afectado por los comentarios degradantes de Chris sobre la alopecia de su esposa. Fue llevado directamente a la infancia, viendo a su madre abusar de su padre".

"Esta vez no lo tomó sentado, y tomó represalias como, desafortunadamente, 50 millones de personas en todo el mundo vieron".

Como informamos en La Verdad Noticias, al día siguiente del incidente Will se disculpó y admitió que estaba "fuera de lugar".

Escribió: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable.

"Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo".

Serena y Venus estaban en la audiencia viendo cómo Will aceptaba el Oscar por interpretar a su padre en la película, y Will también se acercó a ellas y pidió disculpas por su arrebato violento que eclipsó lo que debería haber sido una ocasión trascendental.

“Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will Smith”, concluyó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!