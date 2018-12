Amigas de Kate del Castillo la dejan plantada en fiesta de bienvenida

La famosa actriz mexicana Kate del Castillo tras su regreso a México, fue recibida por sus familiares, quienes le organizaron una fiesta de bienvenida por estar de nuevo en su país, incluso hasta mariachi y tequila no falto en la reunión para celebrar el regreso de la famosa.

Recordamos que Kate del Castillo luego de su regreso a México dio una conferencia de prensa en la que mencionada que exigía una fuerte cantidad de dinero.

Y es que algunos famosos fueron cuestionados sobre la llegada de kate del Castillo, pero la mayoría de sus amistades no acudieron a la fiesta de bienvenida; Montserrat Oliver y Yolanda Andrade eran amigas de la actriz, pero luego del escándalo con "El Chapo" Guzmán, ellas se distanciaron y más aún cuando la famosa dejó su país.

El círculo de amistades de Kate del Castillo eran conocidas como "Las Lagartonas", pero tras la partida de la famosa del país hace algunos años ya no tuvieron contacto.

Durante una entrevista Kate del Castillo mencionó sobre sus amigas.

“Yo tengo contacto con ellas”. “Con la única que no he tenido contacto es con Yolanda, pero con las demás he tenido contacto. El cariño entre amigas en tantos años, en 30 años de amistad no se van tan fácil”.