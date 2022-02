Desenmascaran vida de excesos de Frida Sofía, la crisis que la está destruyendo

Amiga de Frida Sofía hace fuertes revelaciones de la hija de Alejandra Guzmán

Frida Sofía es una famosa modelo e hija de la rockera Alejandra Guzmán que recientemente ha causado mucha polémica, ya que supuestamente ha recaído en las drogas y ahora una de sus supuestas amigas ha revelado que nuevas evidencias que lo confirmarían.

Hay que recordar que fue la semana pasada que se dio a conocer que la modelo y cantante nuevamente estaba en problemas con la ley de Estados Unidos pues fue arrestada en Miami, Florida luego de armar un escándalo en un conocido restaurante del lugar.

Después de eso, una supuesta amiga reveló que en realidad las cosas se salieron de control en el restaurante, ya que la polémica Frida Sofía recayó en adicciones; puntualizó que está en problemas con el alcohol y el consumo de marihuana nuevamente.

Revelación de la amiga de Frida Sofía

Frida Sofía recayó en las drogas

"Ella estaba en casa y un par de amigas le llamaron para salir a cenar; lo que jamás imaginaron, es que Frida estuvo fumando marihuana y bebiendo vino. En cuanto pasaron por ella, notaron que estaba rara, con los ojos rojos y en estado inconveniente".

Por si fuera poco, agregó que cuando bebe o se droga, se pone muy intensa y agresiva, razón por la cual muchas amigas se han alejado de ella y su arresto se dio cuando estaba bajo las influencias de sustancias ilícitas.

Es por eso que ahora, de acuerdo a lo dado a conocer por Javier Ceriani, en el programa de Chisme no Like, en el momento del arresto Frida Sofía no habría consumido ningún tipo de droga ni alcohol, sin embargo, si se encuentra en una profunda depresión debido a que no tiene el apoyo de su familia.

Alejandra Guzmán le invitaba droga

Frida Sofía acusa a su mamá de darle drogas

Si recordamos, en mayo pasado la cantante aseguró que en varias ocasiones su madre le invitó droga, en entrevista para la revista TVNotas, comentó: "Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

Cabe destacar que la famosa Frida Sofía explicó que cinco años antes, visitó a su madre en Huatulco, en donde ella le ofreció hongos alucinógenos, droga que Frida Sofía se negó a probar.

