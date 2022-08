Américo Garza afirma que Karla Luna le fue infiel con un peligroso narco

"Me intentaron asesinar", la dura confesión de Américo Garza

Américo Garza quien en vida fuera esposo de la fallecida comediante Karla Luna, arremetió contra ésta en una entrevista tras asegurar que le fue infiel hace algunos años con un peligroso capo dela droga quien ncluso le amenazó de muerte.

En concreto el empresario aseguró que su ex esposa lo engañó varias veces y que ambos eran conscientes del peligro, sin embargo en su momento no rindieron las declaraciones debido a miedo por tener represalias en su contra.

Américo, a quién recientemente se filtraron unos audios peleando a gritos con Karla Luna, habló sobre lo sucedido en un nuevo video junto a Karla Panini, causando además el enojo y la frustración de los seguidores de la comediante fallecida.

Cómo previamente te comentamos que La Verdad Noticias, luego de subir un video a sus redes sociales Américo y Panini hablaron sobre la frustración que sienten al ser atacados constantemente por lo sucedido con Luna, asegurando que la fallecida comediantes le fue infiel cuando eran esposos.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, indicó Américo Garza.

Sin mencionar el nombre del narcotraficante en cuestión, el empresario reitero que incluso lo intentaron asesinar y privar de su libertad, sin embargo logró librarse de dicho momento:

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, agregó.

Cómo era de esperarse dicho video está generando mucha controversia, al grado de volverser viral en las redes entre los seguidores de la comediante y desde luego piden que se detengan con los ataques en su contra, pues Karla Luna no podrá defenderse.

¿De qué murió Karla Luna?

Famosa por su personaje de "Las Lavanderas" junto a su amiga Karla Panini, la comediante Karla Luna falleció a causa de cáncer en septiembre de 2017, dejando un enorme vacío en el mundo del espectáculo y una pena enorme que lamentar. Desde ese momento los internautas emprender alguna campaña de odio contra la amante y traicionera de Panini, recordándole en cada momento que nunca se le perdonará lo que hizo.

