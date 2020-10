American Pie presenta “Girls’ Rules”, nueva película protagonizada por mujeres/Foto: Decider

Mucho ha cambiado desde que salió la primera película de "American Pie" en 1999. La última entrega superflua de la serie, "American Pie Presents: Girls 'Rules" sigue las aventuras sexuales de adolescentes que tienen la edad adecuada para ser las hijas de la generación que enterró sus penes en un pastel.

Esta vez, las chicas protagonizan el espectáculo. Dirigida por Mike Elliott, la película sigue a Annie (Madison Pettis), una estudiante de último año de secundaria que está desesperada por perder su virginidad.

Annie es apoyada en su búsqueda por un grupo de amigas libidinosas y exitosas que han hecho un pacto para salir solo con chicos que sean dignos de su tiempo.

Su búsqueda de la pareja perfecta solo da como resultado un candidato obvio, Grant (Darren Barnet), el guapo y humilde hijo del nuevo director de la escuela.

La mayor parte de la trama de la película gira en torno a los planes de las chicas para besarse con Grant, pero lo sorprendente es lo pintoresco y saludable que es todo el arreglo.

Sí, se esperan experimentos con diques dentales, vibradores a control remoto e incluso clavijas. Pero, en última instancia, estas chicas buscan chicos buenos que se unan a ellas para tener sexo consensuado y emocionalmente gratificante.

¿Cómo ver la película American Pie Presents: Girls Rules?

Si la primera película de "American Pie" extrae energía de la emoción inmadura de ver a los adultos fingir ser adolescentes fingiendo ser malos, la nueva película no tiene nada de travieso placer. El "American Pie" original no tenía sabor; esta versión no tiene sabor.

American Pie es una de las sagas de cintas más populares entre el público joven. Cuenta con 8 cintas (Y ahora son 9) de las cuales, 5 llevan el título de "American Pie Presents" (como la de Girls' Rules)/Foto: Hobby Consolas

Lo que sí proporciona esta secuela recalentada es una demostración desnuda de los cambios en la política sexual desde la década de 1990. La humillación es menos problemática para estos niños que en generaciones pasadas, y el consentimiento es un requisito, no una coincidencia.

Aunque los críticos no han sido muy halagadores con la nueva películas de chicas, el público desea verla. Esta nueva cinta está disponible en DVD y en algunas plataformas digitales como Amazon Prime Video, Google Play y iTunes, pero es mediante renta. Pero próximamente se estrenará en Netflix. ¿Verás la nueva cinta de American Pie?