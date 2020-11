American Music Awards: Billie Eilish canta por primera vez Therefore I Am

Como te hemos mencionado previamente en La Verdad Noticias, Billie Eilish estrenó hace apenas unos días su canción Therefore I Am, donde esta famosa no solo realizó la acción de cantar, sino también se encargó de la producción del video.

En el video que estrenó hace unos días, la vimos de un modo más natural, como la joven que es, paseándose por por el centro comercial, mientras se divierte sola disfrutando de cada parte del mall.

Es por ello que esta esencia la famosa no la dejó de lado en su reciente presentación de los American Music Awards 2020, en donde la vimos cantar esta canción por primera vez en vivo, siendo un espectáculo que todos sus seguidores disfrutaron como nunca.

En la presentación dio su máximo, y lució un atuendo muy sencillo, con un suéter abultado, como siempre la hemos visto.

Billie nunca me decepciona, se merece el mundo entero#AMAs Billie Eilish pic.twitter.com/7U1E71JHkY — ᴬᴰᴿᴵ���� (@Adri12328082) November 23, 2020

Billie Eilish la gran promesa de la música

La cantante es una de las más grandes promesas de la música que hay actualmente, pues, si bien, ya es una de las cantantes más consolidadas que hay en la actualidad, no cabe duda que su carrera es prometedora, y Bilie Eilish nos lo demostró en su más reciente presentación.

La entrega de los American Music Awards 2020 ha dado mucho de que hablar, pues esta noche sabremos si los nominados se llevan a casa el premio, pues la competencia está muy reñida, por que entre ellos está Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd entre otros.

¿Te gustó la participación de Billie Elish en los American Music Awards 2020?, ¿Crees que esta famosa tiene una carrera prometedora?, dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos para que te enteres de todo sobre esta gran entrega de premios.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.