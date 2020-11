American Music Awards 2020: Todo lo que tienes que SABER de este gran evento

Los American Music Awards 2020 están a solo unos días. Taraji P. Henson presentará el espectáculo de 2020 desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles el 22 de noviembre, con una alineación de artistas que se perfila como una gran estrella, con Jennifer Lopez, Maluma, Katy Perry, BillieEilish y más.

A pesar de la pandemia de COVID-19, el presentador Henson prometió una "noche electrizante de música". También hay algunas historias divertidas que se dirigen al programa, incluida la de Taylor Swift.

Taylor Sfwit tiene 4 nominaciones en los AMAs 2020

Taylor Sfwit tiene el récord más grande de los AMA de todos los tiempos con 29 victorias, y ahora tiene la posibilidad de cimentar uno más su legado y lograr su victoria número 30. (El artista de folklore está nominada a cuatro premios este año).

La Verdad Noticias te dice a continuación cómo ver los American Music Awards, los detalles sobre los artistas, presentadores, nominados y cómo ver la cobertura de ET.

Cuándo y cómo ver los American Music Awards

Los AMA 2020 se transmitirán en vivo por ABC el domingo 22 de noviembre a las 8 pm ET/PT. Los espectadores pueden ver ABC en TV o en ABC.com/watch-live con un inicio de sesión de proveedor de TV.

Varios servicios de transmisión de TV en vivo también incluyen ABC, incluido Hulu con Live TV, AT&T TV Now y YouTube TV.ABC. com/watch: en vivo con el inicio de sesión de un proveedor de TV. Varios servicios de transmisión de TV en vivo también incluyen ABC.

Cómo ver y seguir la cobertura de AMAs de ET

Vea ET Live en ETLive.com o en CBS All Access, o en la aplicación ET Live en su dispositivo conectado y/o móvil, y manténgase al día en ETonline.com antes, durante y después del espectáculo para nuestra completa cobertura de premios. Además, consulte ET el lunes para obtener un resumen de los momentos más importantes del programa.

Presentaciones en vivo en el AMAs 2020

The Weeknd ofrecerá su primera presentación televisiva de "Save Your Tears". Katy Perry está subiendo al escenario, marcando el décimo aniversario de su debut en AMAs. Además, Jennifer Lopez y Maluma realizarán un popurrí juntos, así como una alineación que incluye a Bad Bunny, BTS, Dua Lipa, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Nelly y Shawn Mendes.

Los Nominados de los AMAs 2020

The Weeknd y Roddy Ricch lideran el grupo con ocho asentimientos cada uno, con Megan Thee Stallion obteniendo cinco nominaciones propias. Después de eso, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, Doja Cat, Bad Bunny y DaBaby obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.

¿Quién es el anfitrión del AMAs 2020?

La estrella de Empire, Taraji P. Henson, tiene los honores , siguiendo al anfitrión del año pasado, Ciara. No te pierdas de este gran espectaculo, La Verdad Noticias seguirá paso a paso los acontecimientos en base a este evento y te mantendrá informado al respecto.

