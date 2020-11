American Music Awards 2020: Rendirán homenaje a la trayectoria de Bell Biv Devoe/Foto: Weebly

Para los American Music Awards 2020 no habrá un teatro de Microsoft lleno de fanáticos gritando. No hay alfombra roja con cámaras y ropa de alta costura. Pero aún así... Con coronavirus o no... Hay mucho que celebrar sobre la música de 2020.

Este podría ser un gran fin de semana para The Weeknd. Está nominado a ocho American Music Awards... Y actuará el domingo por la noche durante el evento.

La nominada por primera vez al AMA, Megan Thee Stallion, también se presentará; tiene cinco oportunidades de llevarse a casa una victoria.

Los AMAs siempre han sido la ceremonia favorita de Taylor Swift. Actualmente tiene el récord de más victorias de los American Music Awards de todos los tiempos con 29 trofeos, y tiene cuatro oportunidades de sumar a su gran total.

Y aunque la entrega de trofeos es parte de la noche de AMAs, es realmente un escaparate para que los artistas actúen. BTS traerá "Dynamite" y hará la presentación televisiva debut de su nueva canción "Life Goes On". Además, Katy Perry ofrecerá el estreno mundial de "Only Love" de su quinto álbum Smile.

The Weeknd y Taylor Swift podrían conseguir grandes victorias en la noche de los AMAs 2020. Pero la competencia está muy reñida/Foto: Pinkvilla

Los AMAs 2020 harán homenaje a Bell Biv Devoe

También veremos todos los diferentes géneros de música representados el domingo, con actuaciones de Bad Bunny, Billie Eilish, Dan and Shay, Nelly, Shawn Mendes y Jennifer Lopez en colaboración con Maluma.

El espectáculo también celebrará la música del grupo Bell Biv DeVoe, tres veces ganador del American Music Award. Ricky Bell, Michael Bivins y Ronnie DeVoe hicieron su debut en el escenario de AMA hace casi 30 años.

"Recuerdo que la primera vez que venimos aquí fue como nuevos artistas", dijo Bell. "Ahora estar aquí 30 años después como veteranos; no lo planeamos, pero lo aceptaremos".

Los American Music Awards 2020 se transmitirán el domingo 22 de noviembre en ABC, y en La Verdad Noticias te informaremos sobre todo los detalles de este evento y sus ganadores. ¿Verás los AMAs 2020?, ¿Eres fan de Bell Biv Devoe?

