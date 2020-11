American Music Awards 2020: ¿Quiénes son los posibles ganadores?

American Music Awards 2020: ¿Quienes son los posibles ganadores?

Dado que la pandemia de 2020 continúa imponiendo restricciones a la vida cotidiana, la temporada de premios ha sido un gran desafío creativo para los productores, artistas y presentadores de espectáculos. Los American Music Awards2020 se preparán para una espectacular noche.

Si bien las entrevistas típicas previas al espectáculo en la alfombra roja son inexistentes, los artistas actúan de forma remota o en la arena del espectáculo sin una audiencia. Aunque el ambiente de los espectáculos de premios es actualmente diferente, los fanáticos todavía están de enhorabuena con un espectáculo imperdible.

¿Quién ganará en los AMA's 2020?

Los American Music Awards 2020 se emitirán el 22 de noviembre con Taraji P. Henson. Mientras que The Weeknd y Roddy Ricch lideran con ocho nominaciones a la AMAs, los artistas programados incluyen a Megan Thee Stallion, Bad Bunny, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Doja Cat y más.

En la forma típica de los American Music Awards, los fanáticos votan por sus artistas favoritos. Antes de que el programa se transmita este fin de semana, La Verdad Noticias trae estas predicciones para los ganadores de este año.

Artista del Año

Nominados:

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

El fin de semana

Ganador: Taylor Swift

Para algunos, puede ser difícil de creer que Taylor Swift lanzó su primer álbum hace casi 15 años. Bueno, el álbum de Swift de 2020, "Folklore", marcó su octavo álbum de estudio, un proyecto que fue doble platino en su primera semana de lanzamiento.

Además de las locas ventas de álbumes, Swift es conocida por usar su plataforma para opinar sobre asuntos políticos, lo cual fue importante durante un año de elecciones presidenciales. Swift no solo tiene el récord de más nominados en esta categoría, sino que también ha ganado el codiciado premio cinco veces.

Artista nuevo del año

Nominados:

Lewis Capaldi

Gato doja

DaBaby

Lil bebé

Roddy Ricch

Semental Megan Thee

Ganador: Lil Baby

Desde que Lil Baby entró en escena en 2018, no ha mostrado signos de desaceleración. Durante el año pasado, lanzó su segundo álbum "My Turn" y también colaboró con artistas como DaBaby, Rick Ross, Monica y Mariah the Scientist. Durante las protestas de George Floyd en junio, lanzó su canción política "The Bigger Picture", su sencillo de mayor popularidad hasta la fecha.

Colaboración del año

Nominados:

Cardi B con Megan Thee Stallion, "WAP"

DaBaby con Roddy Ricch, "Rockstar"

Dan + Shay con Justin Bieber, "10,000 Hours"

Lady Gaga y Ariana Grande, "Rain On Me"

Megan Thee Stallion con Beyoncé, "Savage Remix"

Ganador: Cardi B con Megan Thee Stallion, "WAP"

No hay duda de que las MCs han estado dirigiendo el juego del hip-hop durante los últimos años, por lo que era apropiado que dos de los artistas más importantes colaboraran en una canción. Cardi B y Megan Thee Stallion se unieron en "WAP", un himno y un video que habla sobre las mujeres, la sensualidad y la sexualidad.

Artista social favorito

Nominados:

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Ganador: BTS

Los fanáticos del K-Pop son conocidos por unirse a las masas en las redes sociales. Muchos artistas usan las redes sociales, sin embargo, BTS ha desarrollado una estrategia súper digital cuando se trata de interactuar con los fanáticos.

Además de publicar selfies, los grupos también transmiten transmisiones en vivo, presentan programas en línea y publican actualizaciones a través de un sitio web exclusivo para fanáticos.

Video musical favorito

Nominados:

Doja Cat, "Dilo"

Future con Drake, "Life Is Good"

Lady Gaga y Ariana Grande, "Rain On Me"

Taylor Swift, "cárdigan"

The Weeknd, "Luces cegadoras"

Ganador: Doja Cat, "Say So"

La estrella en ascenso Doja Cat se inspira en los años 70 en su divertido y coqueto video "Say So". Doja muestra su estilo retro lleno de mini vestidos y salidas nocturnas en la ciudad con un atuendo completo de discoteca.

Doja Cat ganaría los AMAs 2020.

Artista masculino favorito: pop/rock

Nominados:

Justin Bieber

Post Malone

El fin de semana

Ganador: Post Malone

Aunque Post Malone lanzó su reciente álbum "Hollywood's Bleeding" en septiembre de 2019, pasó el último año junto a otros artistas. Los fanáticos escucharon a Post Malone contribuyendo a álbumes de Big Sean, Ty Dolla $ ign, Justin Bieber, Ozzy Osbourne y Tiesto.

Artista femenina favorita: pop/rock

Nominados:

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Ganador: Dua Lipa

Después de ganar premios en categorías de artistas nuevos y de avances, los fanáticos generalmente quieren ver si dichos artistas pueden estar a la altura de las expectativas. Hasta ahora, Dua Lipa no muestra signos de desaceleración.

Lanzó su segundo álbum de estudio "Future Nostalgia" a principios de 2020 y obtuvo excelentes críticas debido a su exitosa canción, "Don't Start Now".

Dúo o grupo favorito: pop/rock

Nominados:

BTS

hermanos Jonas

Maroon 5

Ganador: Jonas Brothers

Los fanáticos se emocionaron cuando los Jonas Brothers decidieron reunirse en su álbum de 2019 "Happiness Begins". Continuaron lanzando nueva música a lo largo de este año, incluidos sencillos como "What a Man Gotta Do" y "Five More Minutes".

Álbum favorito: pop/rock

Nominados:

Harry Styles, "Línea fina"

Taylor Swift, "folklore"

The Weeknd, "After Hours"

Ganador: Harry Styles, "Fine Line"

Hacia fines de 2019, Harry Styles lanzó su muy esperado segundo álbum "Fine Line". Los fans pueden contar con Styles para ofrecer canciones sobre el amor, las relaciones y las rupturas, temas que son evidentes en canciones como "Watermelon Sugar" y "Adore You".

Canción favorita: pop/rock

Nominados:

Lewis Capaldi, "Someone You Loved"

Dua Lipa, "Don't Start Now"

Post Malone, "Círculos"

Roddy Ricch, "La caja"

The Weeknd, "Luces cegadoras"

Ganador: The Weeknd, "Blinding Lights"

Después de una pausa en el álbum de dos años, The Weeknd regresó con su último álbum "After Hours". Uno de los sencillos más destacados del álbum, "Blinding Lights", le valió a The Weeknd su primer éxito en el número uno en la lista Adult Contemporary de Billboard.

La canción también encabezó las listas de canciones pop y canciones pop para adultos de Billboard. No hay duda de que Weeknd sabe cómo convertirse en un favorito de la radio.

Artista masculino favorito: país

Nominados:

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Ganador: Kane Brown

Kane Brown ha sido una estrella en ascenso en las listas de música country desde su álbum debut en 2017. Aunque Brown es generalmente conocido por colaborar con otras estrellas del country y del pop, su último EP “Mixtape, Vol. 1 ”presenta a estrellas de R&B y hip-hop como Swae Lee y John Legend. Su sencillo, "Be Like That" se convirtió en un éxito entre los 20 primeros en el Billboard Hot 100.

Artista femenina favorita: país

Nominados:

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Ganador: Gabby Barrett

Gabby Barrett ha sido un rayo de luz en el mundo rural desde que terminó en tercer lugar como concursante de American Idol. El sencillo debut de Barrett en 2019, "I Hope", alcanzó su punto máximo en varias listas de países de Billboard. Luego lanzó su álbum debut "Goldmine", que acumuló más de 15 millones de reproducciones durante su primera semana.

Dúo o grupo favorito: país

Nominados:

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Viejo Dominio

Ganador: Dan + Shay

Esta no es la primera nominación a la AMA para Dan + Shay. El dúo country estuvo previamente en esta misma categoría en 2018, junto con la canción country favorita por su sencillo de éxito, "Tequila". Una de sus canciones más recientes, "10,000 Hours", es una dulce colaboración con el cantante de pop Justin Bieber.

Álbum favorito: país

Nominados:

Luke Combs, "Lo que ves es lo que obtienes"

Blake Shelton, "Totalmente cargado: el país de Dios"

Morgan Wallen, "Si me conociera"

Ganador: Luke Combs, "Lo que ves es lo que obtienes"

La estrella de country Luke Combs obtuvo un éxito número uno con su segundo álbum, "What You See Is What You Get". Después de lanzar el álbum en 2019, alcanzó su punto máximo en la lista Billboard 200 y luego volvió a encabezar la lista con un lanzamiento reciente de una versión de lujo. Combs está en camino de hacer una declaración en el mundo rural.

Canción favorita: país

Nominados:

Dan + Shay con Justin Bieber, "10,000 Hours"

Maren Morris, "Los huesos"

Blake Shelton (dúo con Gwen Stefani ), "Nobody But You"

Ganador: Dan + Shay con Justin Bieber, "10,000 Hours"

Una cosa dulce de la música country es que los artistas pueden colaborar con cantantes de diferentes géneros y, por lo general, es una combinación perfecta. Por ejemplo, cuando el dúo country Dan + Shay se asoció con Justin Bieber en su exitoso sencillo, "10,000 Hours", una canción de amor que seguramente se tocará en las próximas bodas.

Artista masculino favorito: Rap/Hip-Hop

Nominados:

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch

Ganador: DaBaby

Solo siete meses después de su último álbum de estudio, DaBaby lanzó su tercer LP, "Blame It On Baby". El álbum incluía sencillos como "Find My Way" y el éxito asistido de Roddy Ricch, "Rockstar". Además de su éxito en solitario, también lanzó algunas características en álbumes de Future, Moneybagg Yo, Saweetie y el fallecido Pop Smoke.

Artista femenina favorita: Rap/Hip-Hop

Nominados:

Cardi B

Nicki Minaj

Semental Megan Thee

Ganador: Megan Thee Stallion

En 2020, Megan Thee Stallion lanzó su EP "Suga" que incluía su exitoso sencillo, "Savage". No solo agregó a su compañera nativa de Houston Beyonce al remix, sino que también aprovechó este año para formar equipo con su compañera rapera Cardi B en su exitosa colaboración "WAP". Megan lanzará su muy esperado álbum "Good News" el 20 de noviembre.

Álbum favorito: Rap/Hip-Hop

Nominados:

Lil Baby, "Mi turno"

Lil Uzi Vert, "Eternal Atake"

Roddy Ricch, "Disculpeme por ser antisocial"

Ganador: Roddy Ricch, "Por favor, discúlpeme por ser antisocial"

Después de recibir elogios por sus colaboraciones con artistas como Nipsey Hussle y Mustard, Roddy Ricch lanzó su álbum debut "Please Excuse Me For Being Antisocial" con excelentes críticas. El sencillo de éxito del álbum, "The Box", fue el número uno en el Billboard Hot 100 durante 11 semanas. Su segundo sencillo "High Fashion" también alcanzó el top 20 de la lista.

Canción favorita: rap/hip-hop

Nominados:

Cardi B con Megan Thee Stallion, "WAP"

DaBaby con Roddy Ricch, "Rockstar"

Roddy Ricch, "La caja"

Ganador: DaBaby con Roddy Ricch, "Rockstar"

DaBaby y Roddy Ricch tuvieron un 2019 monstruoso, por lo que la unión de los dos raperos en ascenso fue una combinación perfecta. "Rockstar" es el segundo sencillo del álbum de DaBaby "Blame It on Baby" y pasó casi dos meses en la cima de la lista Billboard Hot 100.

Artista masculino favorito: Soul/R&B

Nominados:

Chris Brown

John Legend

El fin de semana

Ganador: Chris Brown

En 2019, Chris Brown lanzó su noveno álbum de estudio "Indigo" y luego siguió con un mixtape conjunto "Slime & B" junto a Young Thug. El sencillo principal del mixtape, "Go Crazy", se convirtió en uno de los diez primeros éxitos del Billboard Hot 100.

Mientras Brown está trabajando actualmente en su próximo álbum de estudio, durante este año ha colaborado con artistas como Summer Walker, Jacquees y T-Pain.

Artista femenina favorita: Soul/R&B

Nominados:

Jhene Aiko

Gato doja

Caminante de verano

Ganador: Jhene Aiko

Después de una pausa de tres años desde su último proyecto de estudio, Jhene Aiko lanzó su tercer álbum, "Chilombo", que incluía sencillos como "None of Your Concern" y "Happiness Over Everything (HOE)". Además de su álbum en solitario, ha colaborado con artistas como Kehlani, Ty Dolla $ ign, Big Sean y Phora.

Álbum favorito: Soul/R&B

Nominados:

Doja Cat, "Hot Pink"

Summer Walker, "Over It"

The Weeknd, "After Hours"

Ganador: Summer Walker, "Over It"

Después de lanzar su primer EP, "Last Day of Summer" en 2018, el álbum debut de Summer Walker fue muy esperado. Lanzó su álbum debut "Over It" en octubre del 2019, y la mayor parte del álbum fue producido por su novio London On Da Track. El álbum contó con colaboraciones con Jhene Aiko, Bryson Tiller, 6LACK y el sencillo asistido por Usher, "Come Thru".

Canción favorita: Soul/R&B

Nominados:

Chris Brown con Drake, "No Guidance"

Summer Walker, "Jugando juegos"

The Weeknd, "Heartless"

Ganador: Chris Brown con Drake, "No Guidance"

A lo largo de los años, Chris Brown y Drake tuvieron un par de peleas, pero en 2019, parece que los dos dejaron el pasado atrás cuando abandonaron su exitosa colaboración, "No Guidance". El video obtuvo críticas entusiastas cuando Drake y Chris Brown se enfrentaron en una batalla de baile, Brown mostró sus movimientos de baile mientras Drizzy mostró sus habilidades de actuación.

Artista masculino favorito: latino

Nominados:

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Ganador: Ozuna

Durante los últimos años, Ozuna ha ayudado a popularizar el auge del reguetón y la música trap latina. Incluso si está colaborando con algunos de los artistas más populares del juego, como los compañeros nominados Bad Bunny y J Balvin, u otros artistas como Cardi B y Daddy Yankee, Ozuna demuestra ser un destacado en el juego.

En el 2019, se convirtió en el artista más visto en YouTube y continúa batiendo récords en la industria.

Artista femenina favorita: latina

Nominados:

Becky G

KAROL G

Rosalía

Ganadora: Rosalía

Rosalía es una estrella en ascenso que está dejando su huella en la industria al mezclar Flamenco con reguetón. Desde el lanzamiento de su exitosa canción "Malamente" en 2018, ha estado en muchas listas de artistas para ver. A raíz del éxito de su álbum "El Mal Querer", los fanáticos están ansiosos por el próximo LP de Rosalía.

Álbum favorito: latino

Nominados:

Anuel AA, "Emmanuel"

Bad Bunny, "Las que no iban a salir"

Bad Bunny, "YHLQMDLG"

Ganador: Bad Bunny, "YHLQMDLG"

El auge del reguetón y el trap latino también debe darle crédito a Bad Bunny. Su segundo álbum, “YHLQMDLG”, alcanzó el puesto número dos en el Billboard Hot 200 y se convirtió en el álbum en español con las listas más altas en la historia de las listas. El álbum incluye canciones con algunos de sus colaboradores frecuentes como Daddy Yankee y Anuel AA.

Canción favorita: latina

Nominados:

Bad Bunny, "Vete"

Black Eyed Peas XJ Balvin, "RITMO (Bad Boys For Life)"

KAROL G y Nicki Minaj "Tusa"

Ganador: KAROL G & Nicki Minaj "Tusa"

En los últimos años, Nicki Minaj ha ralentizado su don de matar un largometraje para otros artistas, pero trabajar con KAROL G en “Tusa” se convirtió en un dulce himno para el empoderamiento de las mujeres. La canción alcanzó el puesto número uno en las listas Billboard Hot Latin Songs y Latin Airplay.

Artista favorito: rock alternativo

Nominados:

Billie Eilish

Tame Impala

Veintiún pilotos

Ganador: Billie Eilish

Billie Eilish, de 18 años, sigue batiendo récords y desafiando géneros desde su álbum debut de 2019, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go". El álbum generó éxitos como "Bad Buy" y "All The Good Girls Go to Hell". No encaja necesariamente en un género, a veces puede ser una dulce mezcla de rock alternativo o pop emo.

Artista favorito: contemporáneo adulto

Nominados:

Lewis Capaldi

hermanos Jonas

Maroon 5

Ganador: Lewis Capaldi

El cantautor escocés Lewis Capaldi ha ido en aumento desde el lanzamiento de su álbum debut en 2019 "Divinely Uninspired To a Hellish Extent". Con singles de éxito como "Someone You Loved" y "Hold Me While You Wait", el álbum alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido. Ya sea que Capaldi esté cantando sobre la angustia o la apertura para artistas como Bastille y Sam Smith, la estrella en ascenso está lista para dejar su huella en la industria.

Artista favorito: inspiración contemporánea

Nominados:

Lauren Daigle

para KING & COUNTRY

Kanye West

Ganador: Kanye West

En 2019, Kanye West formó su Sunday Service Choir, en el que él y el grupo interpretarían canciones clásicas de gospel y versiones de la discografía de Ye. Kanye continuó con su estilo góspel en su álbum "Jesus Is King", que contó con artistas como Kenny G, Ant Clemons, Ty Dolla $ ign y Fred Hammond.

Artista favorito: música electrónica de baile (EDM)

Nominados:

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Ganador: Marshmello

Si hay un DJ que sabe cómo comenzar la fiesta, los fanáticos nunca pueden equivocarse con Marshmello. Durante el año pasado, lanzó su tercer álbum de estudio "Joytime III" y trabajó en colaboraciones con artistas como Halsey y el fallecido Juice Wrld.

Banda sonora favorita

Nominados:

"Birds of Prey: el álbum"

"Frozen II"

"Trolls: gira mundial"

Ganador: "Trolls: World Tour"

La estrella del pop Justin Timberlake repitió su papel de voz como Branch en la secuela de “Trolls”, además de producir principalmente la banda sonora de la película. Además de Timberlake, el álbum también incluye canciones de SZA, Anderson .Paak, Mary J. Blige, Haim y George Clinton. La banda sonora se convirtió en un éxito entre los 20 primeros en la lista Billboard 200.

