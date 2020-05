American Horror Story RETRASA su estreno a causa del coronavirus

Los fanáticos de American Horror Story, popular serie de antología creada por Ryan Murphy, no han podido evitar denotar su tristeza en las redes sociales al enterarse que el estreno de la temporada diez ha tenido que ser retrasada hasta el próximo año debido a la actual pandemia del coronavirus.

Hace un par de meses te dimos a conocer que las grabaciones de la temporada diez de American Horror Story tuvieron que ser suspendidas por tiempo indefinido a causa de la contingencia sanitaria por el coronavirus pero se tenía la esperanza de que la producción pudiera reanudar pronto sus labores y así estrenar los nuevos episodios en el otoño del 2020.

Desafortunadamente esto no pudo ser posible y FX, canal de televisión a cargo de la serie, dio a conocer que la décima temporada será estrenada hasta el 2021, por lo que Ryan Murphy aprovechó la ocasión para confesar en sus redes sociales que habría la posibilidad de que la trama fuese totalmente distinta a lo que ya se había planeado.

American Horror Story realizará tres temporadas más

“Mucho de lo que iba a filmar dependía de un momento muy específico, era un espectáculo dependiente del clima… Así que ahora no sé. No sé qué vamos a hacer. No sé que haré después con ese programa. No sé si aceleraré otra temporada o esperaré hasta el año que viene para filmar este”, declaró el famoso productor de televisión.

De igual manera se dio a conocer que FX ha renovado la exitosa serie para tres temporadas más, por lo que todos los rumores que aseguraban que American Horror Story finaliza sus transmisiones con el estreno de la décima temporada han sido desmentidos por la propia televisora.

El elenco de la temporada diez de American Horror Story estará conformado por Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock y Macaulay Culkin, este último es conocido en la industria del cine por haber protagonizado la cinta de Mi Pobre Angelito.

Fotografías: Twitter