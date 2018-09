Amenazan de muerte a Edith Encalada por oponerse a película de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro

El pasado martes 04 de septiembre, Edith Encalada ofreció una rueda de prensa en la cual junto a otras víctimas del caso de pederastia Jean Succar Kuri, que están en contra de la producción de la cinta basada en el libro 'Los Demonios del Edén' de Lydia Cacho, ya que es una biografía no autorizada por las víctimas y en donde se exhibe y se vulnera a las afectadas.

Rueda de prensa por la cual amenazaron de muerte a Edith Encalada en Cancún

Durante este evento la prensa se percató que en el lugar donde se realizó dicha rueda de prensa, había un resguardo judicial inusual, fue hasta hace unos momentos que en exclusiva para LA VERDAD, Edith Encalada nos confesó que fue amenazada de muerte para que no diera dicha conferencia.

Y @LaJornadaMaya sigue dando cuerda a las mentiras sin un mínimo contraste periodístico. Que averigüen por qué desapareció Cinthya hace unos meses y por los dos millones que le entregaron a Edith Encalada justo cuando reabrimos el caso contra pedófilos. https://t.co/8XSXuhRnOo — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 2 de septiembre de 2018

“El domingo empezaron llamadas telefónicas al hotel y a mi celular, creo fue porque hicieron pública la invitación y desde ahí empezaron a atacarme seguidores de Lydia”, dijo edith en exclusiva.

En la rueda de prensa se habló de temas que esta casa editorial había antes mostrado a través de un video inédito.

Edith Encalada nos comentó que a partir del domingo 2 de septiembre, su teléfono y el del hotel en el cual se llevó a cabo la rueda de prensa, fueron plagados de llamadas constantes en las cuales la amenazaron de muerte, insultaron y exigieron no se llevara a cabo dicha conferencia, pues sería la primera vez que la mayoría de las víctimas de Jean Succar Kuri se unirían para desmentir a la periodista Lydia Cacho.

"Sinceramente creo fue gente de Lydia, pues por primera vez en casi 15 años nos decidimos juntas a hablar de lo que pasamos en el CIAM y lo que ella ha seguido haciendo públicamente a pesar de no estar en su institución y sino fue ella, pues fue gente del pederasta", externó la afectada.

"Pero creo fue ella, porque ella dio retweet a la invitación a prensa y contestó desde ahí cosas feas, así que conociéndola y como me trataba con los guardias armados creo me quiso intimidar... Pero ya no me va a volver a callar, ya fueron muchos años de silencio", dijo en exclusiva para LA VERDAD.

Fue por eso que la cantante solicitó la ayuda de la actual fiscal del estado y autorizaron la seguridad del lugar.

Solicitud de auxilio al Fiscal del Estado de Quintana Roo por amenaza de muerte

"Pero bendito Dios me ayudó la Fiscal del Estado, Guadalupe Reyes, me mandó a policías de seguridad pública a cuidarme a mí y a los compañeros que asistieron, ella (Fiscal del Estado) en colaboración con el Teniente Coronel Darwin Puc me ayudaron con la seguridad y de verdad si les estoy súper agradecida porque me hicieron sentir tranquila y cuidada para mí, mi familia, y los asistentes de la prensa", nos dijo Edith Encalada en exclusiva a este medio de comunicación.