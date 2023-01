Amenazan con filtrar videos intimos de Yeri Mua

La influencer se encuentra en el momento más polémico de su vida.

Todo parece indicar que Yeri Mua vivirá inmersa en el escándalo por un buen rato, pues ahora se ha revelado que amenazan con difundir presuntos vídeos íntimos que grabaron mientras estaba alcoholizada en una fiesta que ocurrió en su natal Veracruz hace unos años.

“¡Que tal, eh! Turbio o no. Yeri Mua encontraré ese video y lo subiré, estén pendientes”, escribió una página de Facebook dedicada al salseo y escándalos de influencers.

Una página de salseo en Facebook amenaza con filtrar contenido íntimo de la influencer.

Dicha situación no pasó desapercibida para sus seguidoras, quienes de inmediato salieron en su defensa y comenzaron a alertarla, incluso hicieron mención de la Ley Olimpia para tratar de impedir que la amenaza siguiera su curso. Mientras tanto, la influencer se encuentra lidiando con las severas acusaciones que hizo contra su ex pareja.

Confirma existencia de vídeos íntimos

"La Bratz Jarocha" confirmó que hay vídeos íntimos de ella grabados por su ex.

Esta amenaza llega tan solo un día después de que Yeri Mua diera a conocer que existen vídeos íntimos, los cuales fueron grabados por su hoy ex pareja durante el tiempo que duró la relación y que estuvieron a punto de ser filtrados en redes sociales por un descuido de él.

“Y no hablemos de la vez que estuvieron a punto de difundir vídeos que tú grabaste de mi porque le prestaste la computadora a tu amigo y él los descargó. JAMÁS ME CUIDASTE Y LO PEOR FUE QUE ME HICISTE PASAR POR MIEDO TODO EL TIEMPO”, fue el reclamo que le hizo ‘La Bratz Jarocha’ a ‘El Paponas’ por medio de su cuenta de Twitter.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer es muy popular en Internet.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida en el mundo de la farándula como Yeri Mua, es una creadora de contenido, influencer y maquillista profesional que goza de gran popularidad en Facebook, desde donde realiza transmisiones en vivo para convivir con sus más de 9.2 millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales