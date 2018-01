Amenazan a Margot Robbie por darle vida a 'Harley Quinn'

Margot Robbie, quien se consolidó como estrella de Hollywood por su papel de 'Harley Quinn' en 'Escuadrón Suicida', en una reciente entrevista contó que ha sufrido amenazas de muerte por dicha interpretación.

'Estás a punto de aparecer en una película de cómics y es el peor de los casos y atemorizante. Aprendes cosas por el camino, como cuando recibes amenazas de muerte'.

La protagonista de Focus y La Leyenda de Tarzán, comentó que estos hechos le modificaron la forma de encaminar su carrera.

'No puedes simplemente hacer películas indie por el resto de tu vida porque esa película cambió todo y ahora tienes que poder pagar la seguridad. Ojalá alguien me hubiera explicado muchas cosas desde el principio. No me habría molestado la posición en la que me encontraba porque hubiera sabido en qué me estaba metiendo', remató la actriz.

La famosa volverá a darle vida a Harleey en Escuadrón Suicida 2, cuya producción se rumorea comenzará en octubre de 2018.

La próxima cinta de Margot será 'Yo, Tonya', la cual ya se estrenó en Estados Unidos y en España el próximo 23 de febrero.