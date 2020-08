¡Amenaza de MUERTE! Pepillo Origel corre PELIGRO por esta razón

¡Amenaza de MUERTE! Pepillo Origel corre PELIGRO tras meterse con el hijo de Erika Buenfil

Pepillo Origel quien es uno de los grandes periodistas de espectáculos en México, se ha visto envuelto en una fuerte polémica por hablar y criticar al hijo de la actriz Erika Buenfil.

Resulta que el periodista de espectáculos Pepillo Origel ha recibido amenazas de muerte, tras supuestamente haber hablado del hijo de Érika Buenfil y por medio de redes que los fans de la actriz le dicen que matarán a sus perros.

Fue por eso que Origel, por medio de un video de Instagram, explica que él jamás se refirió al hijo de Érika como El Zedillito, como ella lo ha afirmado por medio de una reciente entrevista que realizó.

Las declaraciones de Pepillo Origel

Tras las fuertes declaraciones de Erika Buenfil, Pepillo aclaró que él nunca se refirió al hijo de Erika Buenfil como el “Zedillito” y aclara que fue Martha Figueroa, su compañera del programa Con permiso, quien sí lo hizo, así lo detalló:

Qué fácil es hablar y decir y tornar y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo. No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil.

Pero eso no fue todo, pues Pepillo Origel también hace público que los fans de Buenfil no se cansan de amenazarlo y agredirlo y le exige a ella que demuestre que él se refirió a su hijo como Zedillito, este mensaje le envió:

Si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima.

Cabe destacar que el conductor de Unicable jura por la memoria de su madre que nunca ha hablado del hijo de Érika Buenfil, ni lo conoce, ni tendría por qué hablar mal de él: A mí no me interesa nada, pero lo de tu hijo que me lo echaste encima y me dijiste hocicón, eso si no te lo voy a perdonar porque no lo dije, no hablé nunca de tu hijo.

¿Crees que Pepillo Origel tiene la culpa de esta polémica? ¿Erika Buenfil está exagerando los hechos?