Amelia Hamlin está más feliz que nunca tras ruptura con Scott Disick

Amelia Hamlin dice que está "realmente feliz" después de romper con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Scott Disick. La pareja no tuvo un romance muy largo pero estuvo lleno de drama debido a la relación con su ex-pareja, Kourtney Kardashian.

La pareja se separó en septiembre pasado como te compartimos en La Verdad Noticias, y hasta el momento, parece que no hay señales de que Amelia y Scott Disick vuelvan a estar juntos, incluso han dado señales de estar buscando el amor en otros lados.

Las declaraciones de Hamlin se dan apenas unos días después de que Scott Disick fue visto con una modelo. Hace menos de una semana, Scott fue fotografiado de fiesta con la modelo Elizabeth Grace Lindley, de 23 años.

¿Por qué terminaron Amelia Hamlin y Scott Disick?

Amelia Hamlin y Scott Disick terminaron hace menos de un mes

Scott y Amelia se separaron a principios de septiembre después de que exnovio de Kourtney Kardashian filtró mensajes turbios de Disick sobre la socialité y Travis Baker. Younes Bendjima publicó los DM en Instagram de Scott quejándose de las muestras de afecto públicas de la pareja.

Desde su ruptura, Amelia ha aparecido en pasarelas de moda su carrera como modelo, y se la ha visto en fiestas y eventos de la industria. Además, en su primera publicación en Instagram tras la cita de Scott, escribió estar "muy feliz" con fotos que la muestran disfrutando de la vida.

En cuanto a Scott Disick, esta es su segunda ruptura más de un año después de romper con Sofia Richie en el verano de 2020. Ahora la estrella de Keeping Up With the Kardashians está soltero, peleando con su ex y su familia, y está en desacuerdo con Amelia.

Scott está molesto con las Kardashian

Scott Disick molesto por compromiso de Kourtney

Actualmente, Scott Disick "loco" por el compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker. Aparentemente, siente que Khloe Kardashian y Kris Jenner podrían haberle avisado sobre la propuesta del músico ya que lo sabían de antemano.

El hecho de que Scott Disick ha dado varias muestras de no haber superado a Kourtney Kardashian, hizo que Amelia Hamlin decidiera terminar la relación, para lo cual contó con el apoyo de su madre, Lisa Rinna.

