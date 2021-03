Amelia Hamlin declara que Scott Disick es “el hombre de sus sueños”

Amelia Hamlin se ha entusiasmado con su "hombre de ensueño" Scott Disick. La joven de 19 años y su novio estrella de reality, de 37 años, provocaron rumores de romance por primera vez en octubre, cuando llegaron juntos a la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner.

La pareja se hizo oficial de Instagram el Día de San Valentín, y Amelia compartió una nueva y dulce foto de la pareja en sus Historias de Instagram el domingo. Posando junto a Scott, quien recientemente debutó con un peinado rubio platino, subtituló la foto amada: "El hombre de mis sueños".

Aunque se ha revelado que Scott no quiere nada formal con Amelia, parece que la joven modelo no piensa lo mismo/Foto: Goss

La noticia llega después de que Amelia pasó tiempo con Scott y sus tres hijos, Mason (11), Penelope (8) y Reign (6), a quienes comparte con su ex Kourtney Kardashian.

¿Amelia Hamlin quiere hacer formal su romance con Scott Disick?

Una fuente le dijo a Entertainment Tonight el mes pasado: “Scott y Amelia se están divirtiendo juntos. Han estado saliendo con amigos, pasando tiempo juntos y, en general, simplemente pasándolo muy bien".

"Todavía no son muy serios y solo se toman las cosas día a día y las mantienen livianas y divertidas", declaró la fuente.

“Amelia es joven y no quiere ni necesita un compromiso loco, y a Scott le gusta que las cosas sean sencillas y discretas con ella”, agregó la fuente. “Kourtney está bien y ya no tiene sentimientos románticos hacia Scott. Ella está bien con la relación de Scott y Amelia siempre que él continúe dando prioridad a sus hijos y sea un buen padre".

Kourtney y Scott se separaron definitivamente en 2015, pero continuaron siendo padres de sus hijos. Las estrellas de la realidad comenzaron a remontarse en 2006, un año antes de que Keeping Up With The Kardashians debutara en 2007.

Kourtney ha estado saliendo con Travis Barker en los últimos meses, después de que su estrecha amistad se volviera romántica. ¿Crees que Amelia Hamlin podría terminar con el corazón roto justo como la ex novia de Scott Disick, Sofia Richie? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.