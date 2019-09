Amber de la agrupación f (x) reveló su salida de SM Entertainment

La cantante estadounidense Amber Liu de f (x) dejó sorprendidos al fandom al anunciar en su cuenta personal de redes sociales que desde el 1 de septiembre su contrato con SM Entertainment había terminado; la rapera compartió un mensaje agradeciendo los años transcurridos.

Recordamos que la cantante durante el año de 2009 en el mes de septiembre debutó en la agrupación femenina f (x)de SM Entertainment, sin embargo, para el año de 2015 se lanzó como solista con su mini álbum titulado "Beautiful".

En redes sociales la cantante compartió lo siguiente: "Hola a todos, me gustaría anunciar que mi contrato con SM Entertainment ha finalizado hoy y he decidido separarme de la compañía. Desde el fondo de mi corazón, me gustaría agradecer a todos los que creyeron en mí y han sido pacientes conmigo durante todos estos años. No puedo esperar para mostrarles lo que tengo preparado en este próximo capítulo de mi carrera. De nuevo y siempre, ¡gracias! Amor, paz y Boba –Llama”.

Amber Liu comparte emotivo mensaje tras anunciar la salida de SM Entertainment

La famosa quiso escribir una carta y mostrar aquel mensaje en las redes sociales, pues ahora ha dado por finalizado su relación con SM Entertainment; por el momento aún no ha revelado cuando sorprendería a su fandom con su nueva música.

El grupo músical f (x) con el tema "Electric Shock"

Te puede interesar: BTS: Jungkook AGRADECE al ARMY por sus felicitaciones (FOTO)

Tras el mensaje que compartió Amber en su cuenta personal de Instagram, sus fieles admiradores y compañeros del medio de la música le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos, pues así lo ha confirmado y muy pronto mostrará su nueva faceta como cantante.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos