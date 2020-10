Amber Rose dice que Kanye West no ha dejado de acosarla desde su ruptura

Amber Rose y el rapero, Kanye West eran una pareja de primera, antes de Kimye (Kim Kardashian y Kanye West) saliera a la luz para dominar las portadas de revista.

En el apogeo del reinado del rapero de The Life of Pablo en la industria de la música, y justo antes de que sus valores y opiniones se volvieran drásticamente diferentes, la pareja estaba en todas partes, desde portadas hasta eventos VIP.

Aunque han estado separados durante 10 años, eso no ha impedido que Kanye West continuamente mecione a Amber Rose. El rapero dijo que necesitó tomar 30 duchas después de su ruptura antes de salir con Kim Kardashian, e incluso recientemente la llamó "zorra".

Amber Rose y Kanye West terminaron su relación de 2 años en 2010

Ahora, Amber Rose dice que solo quiere que el acoso - del que puedes leer más en La Verdad Noticias - cese.

El romance de Amber Rose y Kanye West

Amber Rose y Kanye West tuvieron una relación muy pública que terminó en 2010. Estuvieron juntos durante el inesperado fallecimiento de la madre de West y se rumorea que su álbum de 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, trata sobre Rose.

Sin embargo, con el comportamiento cada vez más errático del rapero, Amber Rose puso fin a las cosas, según explicó al podcast No Jumper, recientemente.

"Pasas dos años con alguien. Los llevas por todo el mundo. Les compras todas las joyas. Le gritas cuánto la amas ... y luego la persona decide que esto no es lo que quiere que sea su vida. Opté por no participar ... No sé si dice cosas para hacer que su esposa se sienta más cómoda, pero ¿avergonzarme y decir que necesitabas "30 duchas"? Es como, "Hermano me llevó por todo el mundo. ¿Desde cuándo necesitas 30 duchas?".

Rose no cree que West sea buena persona

Después de su ruptura, Kanye West se casó con Kim Kardashian West, mientras que Amber Rose se casó con el rapero, Wiz Khalifah. Aunque se han divorciado aún comparten un hijo, Sebastian y la actriz / modelo ahora está casada con el ejecutivo musical, Alexander Edwards, padre de su hijo, Slash.

Con Amber Rose enfocándose en su familia, no entiende por qué el rapero de Jesus Is King tiene tanto tiempo para concentrarse en ella.

"No. No absorbí nada de él. Él y yo somos dos personas muy diferentes. Soy una persona compasiva. Tengo empatía. Soy buena persona. Realmente no puedes mencionar a nadie que diga algo realmente malo sobre mí, excepto él. Porque me escapé. No soy como él, en absoluto. No obtuve nada de él. Personalmente, no me importa lo que haga"

Kanye West asegura que su amistad con Trump era "falsa"

"Él es solo un ex novio para mí. Pero puedo ver por qué ama a Trump. Son gemelos. Son literalmente la misma persona".

West la ha estado intimidando durante 10 años

Desde que Amber Rose y Kanye West salieron durante dos años antes de separarse, ella sabe mucho sobre él. La activista de SlutWalk ha revelado que le ofrecieron una tonelada de dinero para escribir un libro revelador sobre su relación, sin embargo, está concentrada en sí misma.

Aún así, Amber Rose quiere que Kanye West mantenga su nombre fuera de su boca. “Simplemente me llamó prostituta… 10 años después, déjame en paz. No te molesto", explicó, refiriéndose a uno de los últimos discursos de campaña del rapero nacido en Chicago.

Sin embargo, la madre de dos dice que no tiene mala voluntad hacia Kanye West. "Eso no me haría feliz", dijo. “Incluso si alguien se está metiendo conmigo, lo ha hecho durante 10 años. Me ha molestado. Me ha intimidado durante 10 años".

Kanye West llega alcoholizado y con Amber Rose a los VMA donde comenzó su pelea con Taylor Swift

