Amber Riley de Glee denuncia que partidario de Donald Trump escupió su auto

La actriz y cantante de Glee, Amber Riley, acusó a través de sus redes sociales que un simpatizante del presidente Donald Trump escupió en su auto mientras intentaba estacionarse.

En un video desde su auto, la actriz afirmó que un hombre saltó para intentar bloquear el acceso al estacionamiento mientras le indicaba repetidamente una gorra de la campaña de Trump.

"¿Qué significa ser partidario de Trump?" escribió la mujer de 34 años en el mensaje, que publicó el domingo por la noche en su cuenta de Instagram.

Amber compartió la historia en sus historias de Instagram.

"Porque acabo de entrar en un estacionamiento y este hombre blanco mayor con una gorra de Trump decidió saltar frente a mi maldito auto".

“En 2020, (el hombre) vio a una mujer negra, pensé que iba a intentar golpearme, y el hijo de puta escupió en mi auto. No tengo palabras para esto ".

Amenaza a partidario de Trump con una "paliza"

La publicación ya ha desaparecido de Instagram desde el momento en que fue publicada, pero la actriz no dijo cuándo o dónde ocurrió el incidente exactamente.

Amber agregó que aunque no aprueba la violencia, “no soy la persona que sacará su teléfono y te hará famoso cuando estás siendo una mierda racista. Te voy a dar una paliza”, dijo furiosa.

“Puedo ignorar tus tonterías racistas, pero cuando se trata de asalto, no voy a sacar mi teléfono”.

Riley pasó a defender a la actriz Francia Raisa, quien también afirmó haber sido acosada por una caravana de partidarios de Trump la semana pasada.

Amber Riley yesterday in her if stories, a trump supporter spit on her fucking car pic.twitter.com/6SucQjP2XA — STREAM GORE ���� (@b4squiatscrown) October 20, 2020

"Ya es suficiente de ser amable. No me importa a quién apoyen, me importa la forma en que intentan hacer sentir a la gente. Me preocupo por atacar a la gente, me preocupo por tratar de hacer que la gente se sienta menos ".

Ella agregó: "Me preocupo por que no te metas las manos, me preocupo por que te guardes tus comentarios y me preocupo por que te guardes tus fluidos corporales".

Amber Riley es conocida por interpretar el papel de Mercedes Jones en la serie de comedia musical Glee, pero también ha participado en series como Los Simpson, The Queen Latifah Show y más recientemente protagonizó la cinta Infamous.