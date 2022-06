Amber Heard venderá lujoso regalo de Elon Musk para pagarle a Johnny Depp

La actriz está en severos problemas económicos tras perder el juicio de difamación.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Amber Heard deberá pagar 10.3 millones de dólares a Johnny Depp tras perder el polémico juicio de difamación que se llevó a cabo en abril y mayo pasado en una Corte del Condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos.

No obstante, los abogados de la actriz han dejado en claro más de una vez que ella no cuenta con los recursos suficientes para pagar la multa estipulada por la jueza Penney S. Azcarate, motivo por el cual buscan apelar el veredicto del jurado, el cual aseguran fue fuertemente influenciado por el apoyo masivo que recibió su ex esposo en redes sociales.

La actriz recibió un costoso regalo durante su breve romance con el empresario sudafricano, mismo que conserva hasta la fecha.

El Tesla Model S que posee la actriz está valorado actualmente en $3,386,900 pesos mexicanos.

Tal situación podría obligar a la estrella de Aquaman a vender el lujoso Tesla Model S valorado en más de 3 millones de pesos mexicanos que recibió por parte de Elon Musk en 2017, año en el que ambos protagonizaron un fugaz romance que acaparó los titulares de las principales noticias de la farándula internacional.

La postura de Elon Musk ante el Caso Depp-Heard

El CEO de Tesla y Space X ha querido mantenerse al margen de esta polémica, pese a estar involucrado.

Elon Musk fue mencionado en el juicio de difamación debido a su relación sentimental con la actriz y los rumores de infidelidad por parte de ambos hacia la estrella de Piratas del Caribe. Para sorpresa de muchos, él se negó a testificar y días después dio a entender en Twitter que adoptaría una postura neutral al respecto.

“Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno es increíble”, escribió el empresario sudafricano en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

Tras perder el juicio contra el actor, la estrella de Aquaman buscará apelar la decisión del jurado.

Johhny Depp demandó a Amber Heard por difamación, esto luego de que la actriz señalará indirectamente a su hoy ex esposo de ser un abusador doméstico en un artículo de opinión para The Washington Post en 2018. 4 años más tarde y tras seis semanas de un mediático juicio, el jurado determinó que las acusaciones eran falsas y fueron hechas por malicias.

