Amber Heard también agredió a su ex novia, igual que a Johnny Depp

Los datos revelados por TMZ podrían afectar a la actriz en su juicio contra Johnny Depp.

La reputación de Amber Heard se ha visto severamente afectada debido a la disputa legal que protagoniza contra Johnny Depp en un juzgado de la Corte del Condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas podrían complicarse luego de que se revelara que fue arrestada en 2009 por agredir a su novia Tasya Van Ree.

Según se informa, los hechos ocurrieron un 14 de septiembre del 2009 en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La actriz sostuvo una discusión con la reconocida fotógrafa, misma que terminó con un enfrentamiento físico, motivo por el cual se solicitó la presencia de la policía, quienes la arrestaron por cometer el delito menor de violencia doméstica.

El sitio TMZ reveló detalles del antecedente penal de la actriz, ocurrido en 2018a.

Tras registrar sus datos y dejar un antecedente penal en su historial, ella fue liberada y al día siguiente se presentó ante el tribunal de King en Seattle. El sitio TMZ, quien tuvo acceso a información del caso, reveló que el juez se negó a seguir con el caso ya que ninguna de las dos residía en la zona. Sin embargo, se le dejó claro a la actriz que no quedaba libre de culpa.

El polémico romance con Tasya van Ree

Aunque su relación fue un completo desastre, ambas mujeres siguen siendo amigas.

De acuerdo a información que circula en Internet, Amber Heard y Tasya Van Ree iniciaron un romance en 2008 y fue hasta el 2010 que lo hicieron público debido a la presión de la prensa. “No me etiqueto a mí misma de una forma u otra… Amo a quien amo, lo que importa es la persona”, expresó la actriz en una entrevista en la alfombra roja del 25 aniversario de Glaad.

Tristemente, la relación no funcionó y en 2012 dieron a conocer que ya no eran pareja. No obstante, se sabe que ambas siguen siendo amigas, aunque se desconoce cual es postura ante el juicio por difamación que enfrenta contra Johnny Depp desde el pasado 11 de abril.

¿Qué pasó entre Amber Heard y Johnny Depp?

La actriz asegura que vivió violencia física por parte de su ex esposo durante el tiempo que duró su relación.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación, ya que el actor considera que las declaraciones realizadas en un artículo para The Washington Post en 2018 dañaron su imagen artística. Recordemos que la actriz asegura haber vivido violencia doméstica durante el tiempo que duró su matrimonio.

