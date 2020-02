Amber Heard sí golpeaba a Johnny Depp. Relevan los audios de su “confesión”

Amber Heard y Johnny Depp llevan un par de años en el centro del escándalo después de que la actriz acusará a su esposo de abusar física y verbalmente de ella, acusaciones que el actor negó.

Johnny Depp contraatacó la acusación de abuso físico de Amber Heard con una demanda de difamación, además aseguró que era la actriz quien lo golpeaba e incluso llegó a fracturarle los dedos de la mano.

El público y la prensa se encontraban divididos sobre a quién debían creerle sobre el abuso físico o si ambos, Amber Heard y Johnny Depp estaban mintiendo en los juzgados para ayudar su caso en el divorcio y obtener la simpatía de las personas.

Amber Heard golpea a Johnny Depp

DailyMail ha revelado unos audios de conversaciones entre Amber Heard y Johnny Depp - grabadas en el celular de Heard -, donde la actriz confiesa el golpear a su esposo y admite tener problemas para controlar su ira.

Heard y Depp se acusan mutuamente de agresión

“No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón [...] Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada [...] No estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastime, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”, dice Amber Heard.

Me fui anoche [...] porque simplemente no podía soportar la idea de más abuso físico el uno al otro [...] Tengo miedo a morir, somos una maldita escena de crimen en este momento”, contestó Johnny Depp en el audio.

