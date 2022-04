Amber Heard recuerda su "amor" por Johnny Depp antes del juicio por difamación.

Dos días antes de que se defienda de la demanda por difamación de 50 millones de dólares de Johnny Depp, Amber Heard recurrió a Instagram para decir que "siempre ha mantenido un amor por Johnny" a pesar de tener peleas públicas durante años.

El juicio en un tribunal de Fairfax, Virginia, comienza el lunes, donde un jurado decidirá finalmente si Heard difamó a Depp en un artículo de opinión del Washington Post de 2018 que implica que era un abusador doméstico, lo que según el actor dañó su reputación y le costó trabajo.

El titular del artículo de la socialité Amber Heard decía: "Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar".

¿Qué dijo Amber Heard sobre Johnny Depp?

En su publicación de Instagram el sábado, Heard se dirigió al artículo de opinión, escribiendo: "Nunca lo nombré, más bien escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y Johnny también".

"Siempre he mantenido un amor por Johnny", escribió la actriz, "y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. "En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca", continuó.

La Verdad Noticias informa que, el juicio seguramente será explosivo, con una lista de testigos repleta de estrellas que incluyen al ex amante de Heard, Elon Musk, el actor James Franco, la estrella de "WandaVision" Paul Bettany y Ellen Barkin.

Amber Heard se está "desconectando" de redes sociales

También se espera que ambos ex testifiquen, y sus abogados probablemente se centrarán en si el relato de Heard sobre el presunto abuso de Depp fue veraz. Heard dijo en su publicación que se está "desconectando" mientras el juicio está en marcha.

En 2020, la ex pareja se enfrentó en la corte del Reino Unido por una historia de 2018 en The Sun, que llamó a la estrella de "What's Eating Gilbert Grape" una "golpeadora de esposas".

Un juez de Londres se puso del lado del periódico al determinar que no había difamado a Depp, al tiempo que dictaminó que golpeaba regularmente a su ex esposa.

El juicio explosivo incluyó revelaciones de heces en la cama de la pareja y un testimonio desgarrador de Heard sobre Depp garabateando "Te amo" en un espejo con sangre.

