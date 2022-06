Amber Heard protagonizará nuevas películas; Johnny Depp busca volver a Hollywood.

Mientras el jurado delibera sobre el veredicto en su juicio por difamación, Amber Heard y Johnny Depp se preparan para más éxitos de taquilla. A saber, Heard está programado para aparecer en dos películas: "Run Away With Me" e "In the Fire".

Según IMDb, “Run Away With Me” sigue a un estadounidense en París que se enamora perdidamente de una modelo antes de descubrir el “inframundo criminal” de la industria del modelaje en Europa.

Mientras tanto, la actriz Amber Heard interpreta a un psiquiatra de Nueva York en "In the Fire", ambientada en la década de 1890, que visita una plantación colombiana para "atender a un niño perturbado". Mientras trata al niño, genera tensión con un sacerdote que cree que el niño está poseído.

Estos listados en la página de IMDb de Heard siguen a su aparición en “Aquaman and the Last Kingdom” del próximo año, en la que su papel fue significativamente recortado por culpa de Johnny Depp, de acuerdo con delcaraciones de Heard.

Mientras que la gente, incluida Heard, especulaba que su papel en la película se redujo debido al circo que rodeaba el juicio entre ella y su ex esposo Depp, Walter Hamada, presidente de DC Films, cerró el rumor.

“El tamaño del papel en la película que ella tenía se determinó en el desarrollo temprano del guión, que sería en 2018”, testificó durante el juicio. "La participación del personaje en la historia fue más o menos lo que fue desde el principio".

Johnny Depp podría volver a Hollywood en Beetlejuice 2

Pero Heard no es el único que disfruta del centro de atención. Se rumorea que Depp, a quien se vio actuar en el escenario durante el fin de semana mientras el jurado deliberaba, participará en la secuela de "Beetlejuice", dirigida por Tim Burton.

La Verdad Noticias informa que, los fanáticos con ojos de águila vieron el nombre inconfundible de Depp en la lista de actores en línea, entusiasmados con que Johnny Depp sea el candidato principal para protagonizar “Beetlejuice 2”.

“Si realmente planean hacer Beetlejuice 2 protagonizada por Johnny Depp, será la película más taquillera del año en que se estrene”, especuló un usuario de Twitter. “Se rumorea que Johnny Depp estará en Beetlejuice 2”, anunció otro, “déjame decirte, voy a gritar”.

Si bien la estrella de "Piratas del Caribe" no es ajena a las películas de Burton, ya que apareció en "Edward Scissorhands", "Alicia en el país de las maravillas", "Sleepy Hollow" y "Charlie y la fábrica de chocolate", también se lleva bien con los demás. miembros del elenco rumoreados.

