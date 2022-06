Amber Heard planea apelar el veredicto del juicio de Johnny Depp

Amber Heard no está lista para dejar que el veredicto del juicio de Johnny Depp se asiente, ya que su abogado dice que la actriz se está preparando para apelar su pérdida. Heard y Depp comenzaron a salir poco después de trabajar juntos en la adaptación de The Rum Diary de Hunter S. Thompson y se casaron en 2015. Su relación se convirtió rápidamente en el tema de los titulares cuando al año siguiente Heard solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción contra Depp, haciendo varias acusaciones de abuso contra el nominado al Oscar, que él negó rotundamente.

Aunque los dos saldrían con una declaración conjunta relativamente amistosa al finalizar su divorcio, las cosas se intensificaron una vez más entre Heard y Depp cuando este último presentó una demanda por difamación contra un grupo de publicación del Reino Unido que lo citaba como un " golpeador de esposas ". que perdería.

Habiendo perdido también su regreso a la franquicia Fantastic Beasts , Depp demandaría a Heard por un artículo de opinión que publicó en The Washington Post que, aunque no lo nombraba explícitamente, lo acusaba de una variedad de abusos domésticos, incluida la agresión sexual. , que sintió que dañó su reputación y su carrera.

Después de poco más de un mes de acalorados testimonios de ambos lados, Depp saldría victoriosoen el juicio, aunque Heard no está preparado para dejarlo pasar.

Inmediatamente después de que el juicio muy publicitado llegara a su fin, la abogada Elaine Bredehoft se sentó con Today para discutir el resultado del juicio por difamación de Amber Heard y Johnny Depp.

El abogado de la primera criticó al jurado por ponerse del lado de Depp en el caso y dice que Heard apelará el veredicto del juicio, ya que no puede pagar los daños que se le deben a su exmarido. Vea lo que dijo Bredehoft a continuación:

Tiene unos motivos excelentes para ello. Ella fue demonizada aquí. Se permitieron una serie de cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado. Los daños están completamente sesgados.

No hay daños. Se detuvo el 2 de noviembre de 2020, que es cuando se dictó la sentencia en el Reino Unido. [¿Puede pagar los daños?] Oh, no. Absolutamente no. Realmente lo que pasó aquí es una historia de dos juicios. Es un mensaje horrible. Como dije, es un contratiempo.

Es un revés significativo, porque eso es exactamente lo que significa. A menos que saques tu teléfono y grabes en video a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán".

Aunque el jurado falló en gran medida a favor de la estrella contra su ex esposa, Depp aún fue declarado responsable de un cargo de difamación contra Heard, lo que resultó en que este último recibiera $ 2 millones en daños, mientras que Depp recibió $ 10 millones.

Se escuchó a sí misma hablar sobre el veredicto del juicio poco después de que se anunció, describiendo sentirse " desconsolada " por la decisión y creyendo que los abogados de Depp " tuvieron éxito " en sus supuestos esfuerzos para que el jurado pasara por alto sus derechos de la Primera Enmienda al haber escrito el artículo de opinión que comenzó el juicio.

Los comentarios de Bredehoft sobre el veredicto del juicio de Depp coinciden en gran medida con la declaración de su cliente, criticando el resultado como un " contratiempo "." para otras mujeres que quieren abordar públicamente cualquier abuso doméstico que hayan sufrido en sus vidas.

Dada la cantidad de dinero que tendría que pagarle a su ex esposo, es comprensible que Amber Heard quiera apelar el veredicto del juicio de Johnny Depp.

El mismo Depp apeló el veredicto de la primera demanda por difamación contra The Sun, acusando a Heard de no cumplir con su promesa de donar a organizaciones benéficas con sus daños y el juez de haber sido influenciado injustamente por la actriz, aunque perdería la apelación con el argumento de que la donación no fue parte del ensayo inicial.

Dado que el último juicio acaba de llegar a su fin, solo el tiempo dirá cómo Heard buscará apelar el veredicto del juicio.

