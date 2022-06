Amber Heard niega los rumores de haber sido despedida de "Aquaman 2".

Ha sido un momento genial y loco para ser fanático de las películas de DC. Ha habido muchos rumores e informes contradictorios sobre el futuro de la estrella de Aquaman, Amber Heard, en el universo de DC Comics pero no creas todo lo que escuchas.

A pesar de varios informes anteriores, Heard no ha sido eliminada de Aquaman and the Lost Kingdom y su papel como Mera no se reformulará en la próxima secuela. El equipo de Heard ha salido rápidamente a desmentir esos informes.

Un portavoz de la actriz le dijo tanto a Variety como a The Independent que "los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos".

Amber Heard da su primera entrevista tras el juicio

Esta historia en desarrollo llega solo dos semanas después de que se llegó a un veredicto final en la demanda entre Heard y su ex esposo Johnny Depp. También llega la misma semana que la primera entrevista pública de Heard desde el juicio. Warner Brothers no ha comentado oficialmente sobre el importa todavía.

Heard fue declarado culpable y responsable de $15 millones en daños. Durante el testimonio, el jefe de DC Films, Walter Hamada, dijo que WB había considerado previamente volver a interpretar a la actriz en el pasado y que la propia Heard no estaba segura de si iba a hacer el corte final de la película.

Just Jared, que inicialmente dijo que Heard estaba siendo refundida, afirmó tener una fuente interna que decía: “Warner Bros. decidió reformular el papel de Amber Heard después de probar la película. Van a hacer nuevas tomas con Jason Momoa y Nicole Kidman”. Sin embargo, como dijo el portavoz de Heard, ese no parece ser el caso.

¿Cuándo se estrena "Aquaman 2"?

La Verdad Noticias informa que "Aquaman 2" está actualmente programada para su lanzamiento el 17 de marzo de 2023 y está en plena posproducción. Es por eso que se sintió extraño que Warner Bros. volviera a lanzar Heard tan tarde en el juego. La película de James Wan está completamente filmada y ya se retrasó una vez.

Se suponía que se lanzaría este diciembre antes de pasar a marzo del próximo año para ayudar a suavizar la crisis de posproducción. Incluso si Heard fuera a ser despedida, no sería algo tan simple como reemplazar algunas escenas de diálogo.

Al igual que el propio Aquaman, se ha hecho mucho trabajo de cableado con el personaje. Las batallas submarinas son una parte clave de la franquicia, y Mera estuvo involucrada en casi todos los grandes escenarios de acción la primera vez.

Con suerte, estos constantes rumores de que Amber Heard está oficialmente fuera de "Aquaman" y Warner Bros.se pueden olvidar. Mientras esperamos ver a Heard y Momoa de regreso en Atlantis para Lost Kingdom el próximo año, puedes ver la primer cinta de Aquaman en HBO Max ahora mismo.

