Amber Heard niega haber defecado en la cama de Johnny Depp; culpa al perro

Cibernautas aseguran que las declaraciones de la actriz resultan difíciles de creer.

Uno de los momentos más controversiales en el juicio de difamación protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard fue cuando el actor acusó a la actriz de defecar sobre su cama en abril del 2016, acto que supuestamente había sido el detonante para que su matrimonio llegara a su fin.

Ahora, llegó el turno para la actriz de defenderse de dichas acusaciones ante el juzgado de la Corte del Condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella asegura que las heces fecales encontradas en la cama pertenecen en realidad a Boo, el perro de raza Yorkshire Terrier del actor.

De acuerdo a sus declaraciones, las cuales fueron recopiladas en un video compartido en el canal Law&Crime Network de YouTube, que el incidente ocurrió mientras ella y una amiga se preparaban para ir al festival de Coachella y que el animal sufría “problemas de control intestinal” derivado de consumir la marihuana del actor cuando apenas era un cachorro.

Equipo legal del actor rechaza su versión

El equipo legal del actor asegura que las heces encontradas en la cama no pueden corresponder a un animal debido a su gran tamaño.

Sobre los rumores de que había defecado en la cama del actor como parte de una broma pesada, ella aseguró que se encontraba en un momento difícil de su vida para bromear de esa manera: “No hice ninguna broma, no lo encuentro gracioso, no entiendo por qué una mujer adulta lo haría. Mi vida se estaba cayendo a pedazos, no estaba para hacer chistes”.

No obstante, la defensa legal de Johnny Depp ha tomado en cuenta las declaraciones que la ama de llaves Hilda Vargas dio un par de años atrás para desestimar esta versión, aseguran que el excremento encontrado sobre la cama es demasiado grande para pertenecer a un perro de raza pequeña, tal y como lo sugiere Amber Heard.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

Tras sostener una breve relación, la pareja en un mediático juicio legal por presunta difamación por parte de ambos.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación, esto debido a que el actor considera que las declaraciones realizadas en un artículo para The Washington Post en 2018 dañaron su imagen artística. Por su parte, la actriz asegura que vivióviolencia doméstica durante el tiempo que duró su matrimonio.

Fotografías: Redes Sociales