Amber Heard le pide a Johnny Depp que deje de “desprestigiar” su carrera

La actriz asegura que su ex pareja la está afectando con sus declaraciones/Foto: People

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp ha revelado varios detalles sobre cómo fue el matrimonio entre los actores, quienes se divorciaron en 2018. Mucho se ha hablado de la violencia doméstica que ambos ejercieron cuando mantuvieron una relación, pero ahora se presentó un audio donde la actriz le pedía al actor que terminara con la “campaña de desprestigio” contra ella.

A través de las nuevas evidencias, se ha descubierto un audio en la corte de Farifax, Virginia, Estados Unidos, en dónde se escucha a Heard pedirle a Depp que detuviera la “campaña de desprestigio” que estaba sufriendo a raíz de su separación.

“Estaba tratando de que Johnny detuviera la campaña de desprestigio que lanzó”, aseguró Amber Heard, quien recientemente fue despedida de Warner Bros. Y solamente estará en la película “Aquaman 2” durante 10 minutos en pantalla, como mencionamos en La Verdad Noticias.

Amber Heard afirma que Johnny Depp quería “arruinar” su carrera

La actriz afirmó que su ex esposo quería dañar su carrera profesional/Foto: La Vanguardia

Heard aseguró que Depp le dijo que “arruinaría” a ella y a su carrera: “Johnny dijo que me arruinaría. Que nadie me tocaría nunca, profesionalmente, que nadie volvería a trabajar conmigo”, afirmó la actriz.

“Que nunca volvería a trabajar. Que arruinaría mi carrera”, reiteró la famosa de 36 años.

“Simplemente no me llames mentirosa. No digas que esto no es real”, dijo Heard que estaba tratando de instar a Depp de 58 años de edad. Cabe destacar que tras su polémico divorcio, ella lo acusó a él de haberla violentado durante la relación, por lo que fue la carrera del actor la que quedó arruinada, perdiendo varios papeles protagónicos en el cine.

La abogada de Johnny Depp ha demostrado que Amber Heard ha dicho mentiras

La abogada del actor ha desmentido varias declaraciones que Amber hizo/Foto: Infobae

A Amber se le han complicado un poco las cosas en la corte, ya que hace solo días Camille Vasquez, abogada de Depp, la hizo confesar que en realidad no ha donado el dinero que obtuvo a raíz del acuerdo de divorcio con Johnny.

Pese a que Amber Heard había asegurado bajo juramento en la corte de Londres, Inglaterra, que había donado hasta el último centavo que obtuvo de su ex esposo Johnny Depp en obras benéficas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!