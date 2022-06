Amber Heard iría a la cárcel en caso de confirmar que fabricó sus pruebas.

Una vez terminada la fase de vistas orales, las consecuencias legales del juicio que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard serán determinadas por la acción del jurado, que este martes vuelve a reunirse para analizar las pruebas y testimonios ofrecidos por las dos partes para defender sus posturas en relación a las acusaciones de difamación que ambos han intercambiado a lo largo del proceso penal.

Paralelamente, ciertos abogados, expertos en materia y comentaristas profesionales exhiben ya sus opiniones y predicciones sobre el futuro veredicto, pero también sobre los efectos que podrían tener en la actriz varias de las prácticas que se la han atribuido, como la alteración de fotos en la que luce visiblemente herida, supuestamente, consecuencia de los malos tratos de su ex pareja.

Aaron Mine, abogado especializado en casos de difamación, está convencido de que cada vez existen más indicios que apuntan en esa dirección de la "fabricación" de pruebas, por lo que estima que, de confirmarse esta teoría, la actriz Amber Heard podría enfrentar un delito de perjurio y falso testimonio, que la podría llevar a la cárcel.

Amber Heard habría "ofendido" al sistema judicial de EE.UU.

En caso de ser verídico, este jurista afirma que la fiscalía y los magistrados no tendrán piedad con la protagonista de Aquaman, quien habría "ofendido" de esta forma a todo el sistema judicial de Estados Unidos.

"Si se corrobora la posibilidad de que haya estado fabricando pruebas, fotos, heridas, en definitiva alterando la realidad y registrándola a sabiendas, es probable que los fiscales la acusen formalmente y la lleven a juicio, lo que podría significar ir a la cárcel", argumentó.

"Pienso que, a medida que transcurre este caso, estamos viendo cada vez más evidencias de que ha mentido bajo juramento. Y eso implica cruzar una línea", expresó Mine en conversación con el portal de noticias Joe.

Johnny Depp la hace de "rockstar" en espera del veredicto

En tanto, Johnny Depp dio una actuación sorpresa con Jeff Beck tras el juicio por difamación en el escenario del Ayuntamiento de Sheffield, en Inglaterra, para interpretar versiones de "Isolation" de John Lennon, "What's Going On" de Marvin y "Little" de Jimi Hendrix.

La Verdad Noticias informa que, las imágenes de la actuación sorpresa publicadas en redes sociales mostraron al actor de "Fear and Loathing in Las Vegas" frente al micrófono en el papel de cantante principal junto a la leyenda del Rock y su grupo de músicos.

