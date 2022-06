Amber Heard fracasa nuevamente, ahora en su entrevista con la NBC

La entrevista de la actriz con Savannah Guthrie no tuvo el impacto esperado por la NBC.

Todo parece indicar que Amber Heard no está en su mejor momento, pues no solo ha perdido el juicio de difamación en contra de Johnny Depp sino que también provocó que la cadena NBC tuviera el segundo nivel de audiencia más pequeño desde el mes de noviembre.

De acuerdo a información de Nielsen Company y TVLine, la entrevista que la actriz ofreció a Savannah Guthrie para el programa Dateline NBC obtuvo una calificación del 0.3%, cifra dada por un grupo demográfico clave de espectadores de entre 18 a 49 años de edad. Asimismo, se reveló que la emisión sólo fue vista por 2.3 millones de espectadores.

La entrevista de la actriz no atrapó la atención del público pero también causó indignación en ls redes sociales.

Cabe destacar que la cadena estadounidense esperaba obtener el mismo nivel de audiencia que recibió el mediático juicio en YouTube, pero lamentablemente ocurrió todo lo contrario. De esta manera queda demostrado que el nombre de la actriz ha perdido impacto y que el resultado de su pleito legal con Johnny Depp provocó que se gane el repudio y el desinterés del público.

Johnny Depp no volverá a demandar a Amber Heard

La estrella de Aquaman 2 asegura que el veredicto del jurado fue fuertemente influenciado por la presión de las redes sociales.

La estrella de Aquaman decidió que su primera entrevista tras perder el juicio contra su ex esposo sea exclusiva de NBC. En ella menciona que el veredicto del jurado fue fuertemente influenciado por la presión de las redes sociales y también reitera las acusaciones de violencia contra el actor, esto a pesar de que ya fueron desmentidas.

Ante dicha situación, el público se ha cuestionado si el actor estrella de Piratas del Caribe procederá legalmente en su contra de nueva cuenta. Sin embargo, su equipo legal asegura que por el momento no han encontrado nada incriminatorio que no se haya dicho antes. Por otro lado, el equipo legal de la actriz ha dicho que ella no tiene dinero para pagar la multa de 10.3 millones de dólares, lo cual sería un motivo más para que no haya una nueva demanda,

Te puede interesar: Amber Heard asegura que hay otras víctimas de Johnny Depp que callan por miedo

¿Quién es Amber Heard?

Además de su problema legal con Johnny Depp, la estrella texana es mayormente conocida por dar vida a Princess Mera en la cinta de Aquaman.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Amber Heard es una actriz, modelo y activista estadounidense que inició su carrera artística en 2003 pero fue hasta 2017 que cobró reconocimiento internacional al dar vida a la Princesa Mera en la cinta Aquaman.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales