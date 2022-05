Amber Heard dice que su papel en Aquaman 2 fue cortado por culpa de Johnny Depp.

Amber Heard ha confirmado bajo juramento que su papel protagónico en “Aquaman 2” se ha reducido drásticamente gracias a Johnny Depp. La actriz de 36 años afirmó durante su contencioso juicio por difamación con su exmarido que Warner Bros. "no quería incluirme" en la secuela de DC Comics, "Aquaman and the Lost Kingdom".

Heard señaló durante el juicio que estaba "programando activamente el tiempo para filmar" la película de superhéroes hasta que, según los informes, el equipo legal de Depp lanzó una campaña en su contra.

La estrella de cine Amber Heard señaló en su testimonio durante su juicio contra Johnny Depp que las “comunicaciones” sobre la película “se detuvieron en ese punto”.

¿Qué dijo Amber Heard sobre su rol en Aquaman 2?

“Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar ningún spoiler, dos personajes peleando entre sí, y básicamente tomaron un montón fuera de mi papel”, dijo a la sala del tribunal de Fairfax, Virginia. “Simplemente sacaron un montón”.

Escuchó estrellas junto a Jason Momoa como la guerrera del agua Princesa Mera en la secuela de "Aquaman" de 2018. Desde entonces, ha aparecido en la otra franquicia de DC, "Zach Snyder's Justice League".

La actriz Amber Heard ganó $1 millón por "Aquaman" y reveló en la corte que se embolsará el doble por la secuela. La nativa de Texas tiene un acuerdo de tres películas en su contrato, con “Aquaman 2” como la tercera película en el acuerdo. Sin embargo, alegó que el papel en la película era “una versión muy reducida”.

Amber Heard tiene menos de 10 minutos en Aquaman 2

La Verdad Noticias informa que, a principios de este mes, la periodista de cine Grace Randolph informó en Twitter que Heard tiene "menos de 10 minutos de tiempo de pantalla" en la próxima película.

Actualmente, una petición de un fan de Johnny Depp que circula en línea y exige sacar a Amber Heard de ‘Aquaman’, supera los 4 millones de firmas. "Hacer lo correcto. Retire a Amber Heard de 'Aquaman 2'”, escribió Jeanne Larson, fan de Depp, en la descripción de Change.org de la petición, que creó en 2020.

Varias estrellas apoyan a Heard, incluido el impactante deportista Howard Stern y la actriz Ellen Barkin. Figuras como Chris Rock, Jennifer Aniston y Joe Rogan están en el rincón de Depp. “Aquaman and the Lost Kingdom” se estrenará el 17 de marzo de 2023.

