Amber Heard contará su verdad sobre Johnny Depp en programa de TV

La actriz sigue dando de que hablar pese a que han pasado dos semanas desde que perdió el juicio por difamación.

Amber Heard ha decidido pronunciarse al respecto sobre el veredicto del mediático juicio de difamación que enfrentó y perdió en contra del actor Johnny Depp en un programa especial que será transmitido de manera exclusiva el próximo 14, 15 y 17 de junio por la señal de la cadena televisiva estadounidense NBC.

De acuerdo a información revelada por el portal Deadline, la entrevista fue grabada el pasado 9 de junio desde Nueva York y realizada por Savannah Guthrie, conocida por ser una de las conductoras estelares del noticiero matutino TODAY. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la emisión se grabó de manera secreta y bajo estrictas normas de seguridad.

La actriz hablará del mediático juicio de difamación en un programa especial que la NBC emitirá el próximo viernes 17 de junio.

Recordemos que la actriz de Aquaman no se había pronunciado al respecto desde el pasado 1 de junio, fecha en la que el jurado de la Corte del Condado de Fairfax falló a favor de su ex esposo al determinar que lo había difamado en el polémico artículo de The Washington Post. En aquel entonces, ella se limitó a lamentar el veredicto a través de un fuerte mensaje.

Asegura que no fue favorecida en el juicio

No obstante, debes de saber que el día de hoy se compartió un breve fragmento de dicha entrevista, en el cual podemos ver a la celebridad nacida en Austin, Texas asegurar que la exposición de su caso en redes sociales no fue para nada justa y que entiende que el jurado haya fallado a favor del actor por tratarse de “un personaje querido y un actor fantástico”.

“De hecho, lo entiendo… Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce, es un actor fantástico” y “No podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa… No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”, declaró Amber Heard, cuyos abogados han dicho que buscarán apelar el veredicto final.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

El jurado determinó que la actriz difamó a su ex esposo en el artículo que escribió para The Washington Post en 2018.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación tras la publicación de un artículo de opinión en 2018 para The Washington Post, en el que lo señalaba indirectamente de ser un abusador. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, dichas declaraciones afectaron su carrera artística pero el día de hoy se ha demostrado que fueron falsas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales