Amber Heard buscará vengarse de Johnny Depp contando su verdad en un libro

Todo parece indicar que Amber Heard no se quedará con los brazos cruzados ante la derrota que tuvo contra Johnny Depp en el mediático juicio de difamación, pues se ha revelado que la actriz ha firmado un millonario acuerdo con una importante editorial para lanzar un nuevo libro que contará “su verdad” sobre su relación con el actor.

De acuerdo a la revista Ok Magazine, la actriz se encuentra en bancarrota, lo cual le impide pagarle al actor la multa de 10.3 millones de dólares impuesta por el juez. Por tal motivo y debido a que no está en condiciones de rechazar dinero, ella no ha dudado en aceptar la jugosa oferta de lanzar su libro, del cual aún no se sabe mucho al respecto.

La actriz asegura que ya no tiene nada que perder y que solo busca contar su verdad.

“Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ella ya está en conversaciones y está entusiasmada con eso. En este punto, ella no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”, fueron las declaraciones del informante a la revista Ok Magazine, mismas que ya se apoderaron de las principales noticias de la farándula internacional.

Johnny Depp podría volver a demandarla

El nuevo proyecto literario de la actriz podría llevarla de nueva cuenta ante el juez.

Pese a que la actriz aún se encuentra en negociaciones para lanzar el libro, el destacado abogado Dror Bikel reveló a dicha revista que ella deberá tener mucho cuidado en la manera como aborda el juicio y su relación con Johnny Depp o de lo contrario se verá envuelta en una nueva demanda de difamación.

“Necesita ser extremadamente cuidadosa en cuanto a lo que dice sobre él. Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que Heard afirma. Si cruza la línea será golpeada con otra demanda por difamación”, declaró el abogado, asegurando que la reputación y la credibilidad de la actriz se dañó con el resultado del juicio celebrado en mayo pasado.

Caso Johnny Depp contra Amber Heard

El jurado determinó que el articulo de la actriz para The Washington Post fue realizado con la intención de difamar a su ex esposo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación tras la publicación de un artículo de opinión que ella escribió y compartió a través del diario The Washington Post en 2018 donde señalaba de manera indirecta al actor de ser un abusador, lo cual dañó su imagen y perjudicó su carrera

Fotografías: Redes Sociales